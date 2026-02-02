Tom Blyth: el actor que fue Billy the Kid, llegó a Los juegos del hambre y casi muere en el rodaje de la nueva romcom de Netflix

El protagonista de Gente que conocemos en vacaciones descubrió su pasión de chico y está decidido a continuar con el legado de su padre

El actor británico Tom Blyth (30) ya integra el grupo de “los chicos del momento” de la industria de Hollywood. Si su protagónico en un tanque como la franquicia de Los juegos del hambre lo lanzó al estrellato, a una fama que él definió como “esporádica”, su papel en la última comedia romántica de Netflix —Gente que conocemos en vacaciones— lo terminó de posicionar como uno de los jóvenes talentos que llegaron para quedarse.

Tom Blyth y Emily Bader son los protagonistas de Gente que conocemos en vacaciones, la comedia romántica que Netflix estrenó el pasado viernes 9 de enero y enseguida se posicionó como una de las películas más vistas de la plataforma

Tom Keir Blyth nació el 2 de febrero de 1995 en Birmingham, Inglaterra. Hijo del periodista y productor televisivo Gavin Blyth (murió de cáncer a los 41 años, cuando Tom era adolescente) y de la consejera vocacional Charlotte, de chico descubrió su pasión por la actuación. “Es llevar esa antorcha por él porque nunca pudo hacerlo como quería. Recién estaba empezando a lograrlo y, lamentablemente, falleció”, dijo en diálogo con Maya Hawke para la revista Wonderland sobre cómo la pasión de su padre por el cine lo impulsó durante los momentos más difíciles de su carrera.

Blyth se formó en la academia The Television Workshop, en Nottingham; tuvo un pequeño rol como un “niño salvaje” en Robin Hood (2010) de Ridley Scott y a los 18 años se mudó a Londres, donde integró producciones del National Youth Theatre antes de obtener una beca completa para estudiar en el prestigioso conservatorio Juilliard de Nueva York.

Blyth en el desfile de Armani en la Semana de la Moda de Milán, el pasado lunes 19. Allí compartió la primera fila con otro de los jóvenes actores del momento, el canadiense Hudson Williams, protagonista de la serie Heated Rivalry Daniele Venturelli - WireImage

Después de graduarse en 2020, comenzaron a llegar sus primeros trabajos como actor profesional. Protagonizó la película británica coming-of-age Scott and Sid (2021); interpretó a un oficial del ejército en Benediction (2021), un film biográfico sobre el poeta y soldado Siegfried Sassoon, y participó en el quinto episodio de la primera temporada (2022) de la serie de época La edad dorada (HBO Max). Para sostener su carrera, Blyth combinó sus proyectos actorales con diversos trabajos ocasionales como barman.

“Puede cambiarte la vida”

Su primer gran papel vino de la mano de una serie basada en los orígenes de Billy the Kid (2022), en donde encarnó al popular forajido del Lejano Oeste durante tres temporadas. Fue entonces que llegó su breakout role como el joven Coriolanus Snow en Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes (2023), donde compartió protagónico junto a Rachel Zegler.

El actor interpretó a Billy the Kid en la serie homónima de MGM+, cuya última temporada se estrenó en septiembre pasado

“Estos libros (escritos por Suzanne Collins) ya vienen con una base de fans incorporada, muy apasionada, que a veces puede cambiarte la vida, en muchos sentidos para mejor. Pero, sin dudas, también hay que tener en cuenta todo lo que trae aparejado ese nivel de exposición”, reflexionó el actor en una entrevista con Vanity Fair sobre el fenómeno literario que lanzó al estrellato a Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson.

Tom Blyth y Rachel Zegler en la precuela de Los juegos del hambre. Fue el papel con el que conoció la fama mundial Prensa

“Es gracioso porque, como actor en actividad, peleás por el papel, te lo ofrecen y después realmente tenés que hacerlo. Me acuerdo de darme cuenta de que lo había conseguido y pensar: ‘¿De verdad quiero hacerlo?’. Y ahí caí en la cuenta de que voy a quedar ligado a esto para siempre. Me tomé un momento para pensarlo, pero lo hice y no me arrepentí ni un segundo, fue una de las mejores experiencias de mi vida”, dijo a The Hollywood Reporter.

“No hago lo mismo dos veces”

Por temor a quedar encasillado después de protagonizar un éxito de taquilla, Blyth aseguró que piensa muy bien antes de aceptar un papel. Una de las condiciones que se autoimpone es que sea distinto al anterior. “No hago lo mismo dos veces. Experimentar estos cambios tan difíciles con diferentes personajes es emocionante”, señaló a THR.

Eso también le permite lucir su rango actoral. El año pasado interpretó en la película de suspenso y romance Plainclothes a un agente encubierto asignado para atraer y detener a hombres homosexuales que termina enamorándose de uno de sus objetivos, y a un complicado recluso en el drama carcelario Wasteman, que en febrero llega a los cines del Reino Unido. También filmó The Fence, en Senegal, y Watch Dogs, una película de aventuras que es una adaptación del videojuego del mismo nombre.

Así fue también como llegó a Gente que conocemos en vacaciones, uno de los sucesos del verano de Netflix. “A veces, simplemente pienso: ‘Estoy agotado de interpretar estos papeles tan pesados ​​y necesito hacer algo ligero y divertido, así que voy a hacer esta comedia romántica que espero que mucha gente vea y disfrute en enero’”, explicó al citado medio sobre el film que estrenó en la Argentina el pasado viernes 9.

“El tipo de las comedias románticas”

Sin embargo, cuando inicialmente recibió el guion a principios de 2024, Blyth rechazó el proyecto. “No creía estar en mi época de comedia romántica”, reconoció a Vanity Fair. Su punto de vista cambió después de las tres películas dramáticas consecutivas en las que debió ponerse en la piel de personajes “atormentados o atormentadores”. Seis meses después, cuando le volvieron a enviar el guion basado en la exitosa novela de Emily Henry, el actor sintió que estaba “listo para ese soplo de aire fresco” y para que su familia pudiera verlo en otra faceta. “Mi mamá y mis abuelos siempre me dicen: ‘¿cuándo vas a interpretar a alguien bueno?’”, contó entre risas.

Tom Blyth en Gente que conocemos en vacaciones. “Poppy es espontánea. Alex necesita un plan para todo. Tras años de viajar juntos, estos amigos muy distintos entre sí se preguntan si podrían ser la pareja perfecta”, dice la sinopsis de la película que tiene una duración de una hora y 50 minutos

En ese sentido, explicó que generalmente busca roles “con matices más crudos y un toque más contundente”, por lo cual le resultó difícil comprender y aceptar la simplicidad de la historia que estaba por protagonizar junto a Emily Bader. “Literalmente, me encontré preguntándole al director qué había en juego, a lo que él me miró a los ojos y, riéndose, me dijo: ‘Pibe, lo que está en juego es solo amor, y el amor es muy complicado’”.

Y aunque se relajó, se dejó llevar por la historia y aprendió a adaptarse a los códigos del género, nuevamente tuvo temor a quedar encasillado. “¿Pensarán que ahora soy el tipo de las comedias románticas?”, se planteó. “Siempre pasás por eso. Creo que, mientras hagas ambas cosas, no podés equivocarte”, sostuvo.

En vistas al futuro, el británico comentó que le gustaría hacer algo de acción “pero con corazón y con alma”, y hasta imagina la posibilidad de actuar en una fantasía de época. Sin embargo, su mayor deseo es volver a las tablas, donde dio los primeros pasos de su carrera. “Tuve la suerte de poder hacer cine y televisión a un nivel relativamente alto desde que me convertí en actor profesional, pero me muero de ganas de volver a hacer una obra”, confió a THR y dijo que, además, en su tiempo libre, planea sentarse a escribir una obra a la que lleva años dándole vueltas.

Vacaciones al borde de la muerte

En la recta final del rodaje de Gente que conocemos en vacaciones, en Nueva Orleans, Blyth estuvo al borde de la muerte. Y no, no tuvo que ver con alguna escena romántica de riesgo. “Me atraganté seriamente con un pollo jambalaya”, reveló a Entertainment Weekly.

Tom Blyth y Emily Bader. La comedia romántica del gigante de streaming se filmó en España y Estados Unidos, principalmente en Barcelona y Nueva Orleans

Según relató, su entonces nueva pareja había ido a visitarlo y él decidió llevarla a cenar para causarle una buena impresión, pero nada salió como lo esperaba. Cuando se atragantó con la comida, el actor se sintió tan avergonzado que cometió el error de levantarse de la mesa e ir solo al baño para intentar solucionar lo que le estaba pasando. Sin embargo, eso empeoró la situación e hizo que estuviera 90 segundos sin poder respirar.

Al salir del baño, miró a su novia y a un mozo del restaurante en búsqueda de ayuda, pero ninguno entendía lo que ocurría. En ese momento, Blyth fijó la mirada en el empleado y, sin poder hablar, le hizo gestos alusivos a la maniobra de Heimlich, que el hombre le practicó inmediatamente. “Una gran propina” fue la retribución del actor por haberle “salvado la vida”.