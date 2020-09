Fabián Doman criticó a Sabina Frederic: "A la ministra hay que explicarle que tres pares son seis botas" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2020 • 08:03

Fabián Doman criticó en duros términos a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, por declarar que la multiplicación de tomas de tierra en todo el país no es un tema de seguridad sino de hábitat.

"¿Por qué no se ocupan de las tomas de tierras del Tren Mitre?", se enojó el conductor este martes durante el pase de su programa con el de Luis Novaresio por radio La Red, y criticó: "A la ministra hay que explicarle que tres pares son seis botas".

"Me impactó que ella diga que la toma de Villa Mascardi no es un tema de seguridad, ¿si no es un tema de seguridad, de qué es?", preguntó Novaresio. "Si roban en mi casa, la culpa la tiene el ministro de Economía", respondió Doman con ironía y, en el mismo sentido, dijo que si toman el ministerio de Seguridad "van a llamar a la ministra María Eugenia Bielsa, porque es un tema de hábitat".

En este punto, Novaresio comentó que "por suerte la fiscal del Sur desestimó la denuncia contra los vecinos que protestaban contra la toma, por suerte una actitud razonable".

"Es desopilante", se enojó el conductor de Intratables (América). "A vos y a mi nos ocupan nuestra casa, entonces salimos a la ruta, y la causa nos la hacen a vos y a mi, no al que te ocupa el terreno; es de locos ya, no podemos perder tan el sentido común. La fiscal le dijo a la ministra, ¿cómo le voy a hacer una causa a la gente que es víctima? La víctima es a quien le ocupan el terreno", destacó.

"¿Entendés cuando digo que a la ministra hay que explicarle que tres pares son seis botas? Hay que explicar todo, hay que explicar todo", finalizó.