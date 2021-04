Fabián Rubino y una anécdota para recordar a Mauro Viale: “Iba en el colectivo con la escritura de su casa”

La muerte de Mauro Viale causó estupor entre sus colegas y amigos. El conductor, de 73 años, había sido internado el sábado por un cuadro de coronavirus en el sanatorio Los Arcos, pero se encontraba estable. En la noche del domingo, sufrió un paro cardíaco. Su colega Fabián Rubino lo recordó destacando su humanidad con una anécdota sobre cómo lo ayudó en sus primeros años como periodista.

“Era tan bueno. Yo cuando vine no tenía cómo alquilar. Y me dijo: ‘Andá a mi casa, y pedile a mi señora la escritura de mi casa’”, contó Rubino, que es oriundo de Tapalqué, en el centro de la provincia de Buenos Aires´.

El movilero de América TV, que en ese momento tenía 20 años, viajó hasta Parque Centenario, donde se encontraba la casa de Viale, y le pidió a Leonor, su esposa, la escritura de la casa para poder presentarla como garantía.

“La señora me la dio y yo andaba en colectivo con la escritura de Mauro Viale. Eso te demuestra lo que era él”, dijo conmovido Rubino.

Fabián Rubino recordó cuando Mauro Viale le prestó la garantía para alquilar - Fuente: América TV

Finalmente, el periodista no pudo alquilar con ese documento porque la casa estaba inscripta como “bienes gananciales”, pero él jamás olvidó el gesto.

“Yo lo conocí a Mauro en el ´88, cuando desde muy chiquitito empecé a recorrer los pasillos de radio Mitre. Revolucionó la radio; por primera vez en la historia, Rivadavia perdió el liderazgo con Mitre, cuando Mauro era el gerente”, ponderó el periodista.

Rubino destacó del relator, conductor y productor que “siempre tuvo fuentes de primer nivel”. Y mencionó una anécdota con el expresidente Carlos Saúl Menem. “Cuando estaba por asumir Carlos Menem, yo tenía 20 años, no conocía nada. Él lo llamó y le dijo: ´Hola Carlos, vamos al aire´. Y se cortó”, comenzó relatando.

“Me dijo: ´Tomá pibe, llamalo´. A mí me temblaban las manos, me atiende y le digo: ´Hola Carlos´. Ahí Mauro me dice: ´Cómo le decís Carlos al Presidente´”.

Otro de los periodistas de América TV que lo recordó fue Paulo Vilouta. El referente deportivo contó que Mauro le recomendó cambiarse el apellido porque “la gente no lo iba a recordar”. “Me decían Minolta”, dijo entre risas.

Según señaló, el conductor quería que se hiciera llamar “Paulo Primero”, pero a él le pareció un nombre “de la realeza” y decidió dejarse el apellido que tenía.

LA NACION