Para Sebastián Vignolo, “Boca es un equipo dominguero y siestero”

El periodista deportivo Sebastián Vignolo consideró este domingo que “Boca es un equipo dominguero y siestero”, tras la derrota por 1 a 0 del conjunto que dirige Miguel Ángel Russo ante Unión de Santa Fe por la novena fecha de la Copa de la Liga 2021.

“Hoy, al fútbol ya no se juega de esa manera. Boca es un equipo antiguo”, lo definió Vignolo en una nueva edición de Pasión por el Fútbol. Luego, el relator deportivo dijo que si “Boca no le inyecta tres futbolistas de jerarquía” al plantel, “la va a pasar mal en la Libertadores”.

Siempre crítico del entrenador xeneize, el “Pollo” agregó: “A esta altura me pregunto, sin ánimos de destituir a nadie, si Russo no está confundido, si está en condiciones de cambiarle la cara a Boca”. Y agregó: “Russo declara como si fuera entrenador de otro equipo y no de Boca. Habla de un hecho casi extraordinario que Boca manejó el partido. Tiene que ser natural, normal, debe ser la obligación”.

Después, Vignolo recordó que, “con la camiseta, no le ganás más a nadie”. Además, enumeró los “tres buenos partidos” que, desde su punto de vista, Boca jugó bien: contra Racing Club, Vélez Sarsfield y River Plate.

Escena del partido que disputan Unión de Santa Fe y Boca Juniors por la Copa Liga Profesional 2021 Carolina Niklison / LA NACION

En tanto, el animador televisivo se mostró crítico también con el presidente de la institución de La Ribera, Jorge Amor Ameal: “Tiene que hacer valer su presidencia, tiene que manejar el club desde su lugar. No puede permitir cosas que pasan en Boca así como si nada. Todo desemboca en un equipo desabrido, que no representa al hincha de Boca. Le da vergüenza ver jugar a su equipo así. Realmente. El Consejo de Fútbol tiene que pedirle al técnico explicaciones”.

Por su parte, el panelista Federico Bulos definió a Boca como un “equipo amargo”, que “no tiene corazón” y “no va al frente”.

Finalmente, Vignolo consideró que viendo jugar a Boca, la dirigencia hace bien en postergar el partido de octavos de final de Copa Argentina ante River Plate, cuya fecha aún no fue definida: “Con esta desidia, sin un plan. No le conviene jugar un partido de esa magnitud”. Y graficó su pensamiento sobre el rendimiento de Boca con una figura contundente: “El Boca de Guillermo, a éste, le mete tres goles”.

El saludo de Vignolo a Mauro Viale

Sobre el final de su participación en el programa, el periodista saludó a la familia de Mauro Viale, fallecido en la noche del domingo a causa del COVID-19: “Le quiero mandar un fuerte abrazo a la familia de Mauro Viale. Ha sido un relator que escuchamos todos nosotros de jovencitos, un periodista muy importante. Nos hemos enterado de la noticia estando aquí en Santa Fe. Un fuerte abrazo para su hijo, para Jony Viale, y para toda la familia”.

Por último, Vignolo describió la noticia del deceso de Viale como “un bombazo para todo el ambiente deportivo, artístico y para todo el mundo en general. (...) Lamento mucho el fallecimiento de Mauro Viale. Las condolencias y el saludo para toda su familia”, cerró.

