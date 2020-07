Fabiana Cantilo: "La cocaína es el demonio"

"Cuna de piedra" nominado a los Premios Gardel como mejor disco de rock del año- 03:03

Amores tumultuosos, muchas noches de rock y un presente pacífico en su casa de Acassuso donde recibe a Hablemos de otra cosa con sus dos gatas, sus cuadros y su guitarra. El Planeta Cantilo es inmenso y lo comparte en su charla con Pablo Sirvén para LN+ : "Soy hija del rigor, lo reconozco y conozco mis miserias. Espero siempre el límite y hago las cosas cuando no queda otra. Soy Lady Vaga".

Fabi Cantilo en Hablemos de otra cosa. 00:34

"El miedo te enferma más, esto va a pasar. La música y el arte están para curar", dice Fabiana Cantilo. "Esto" es la pandemia del coronavirus y una cuarentena que la obligó a suspender su gira por Europa y pensar alternativas virtuales para presentar "Cuna de Piedra", su último trabajo nominado como mejor disco de rock en los Premios Gardel 2020. A los nuevos formatos como el recital vía streaming que va a dar el 18 de julio se le suman encuentros digitales en todos los ámbitos.

"Estoy en grupos de rehabilitación por Zoom", cuenta Cantilo. Casi 8 años libre de drogas la llevan a afirmar contundente: "Cocaína no, es el demonio, lo demás vemos. Todo el mundo consume, la diferencia es que el rock es menos careta y lo dice. La gente se droga porque te corre del dolor, pero estás contenta un ratito y después es mucho peor".

Fabi Cantilo en Hablemos de otra cosa. 02:45

Buena estudiante de un colegio inglés de doble escolaridad, carga con una dosis de aristocracia en sus apellidos. Con linaje Cantilo - Pueyrredón - Bullrich (prima hermana de Patricia), afirma: "No somos de la alta sociedad, tenemos los apellidos pero somos parias sin un mango. El campo de mi abuelo Juan Carlos Luro se lo jugaron a la ruleta. Yo si no canto no morfo". Del colegio bilingüe a Prix D' Ami, su historia se cruza con la de todos machos alfa del rock (Fito, Charly, Spinetta, Calamaro), pero dice que los productores y periodistas son más machistas que los músicos.

Fabi Cantilo en Hablemos de otra cosa. 01:54

Casi única referente mujer rocker de una generación, todavía lucha para sus canciones sean tan populares como sus interpretaciones: "´Nada es para siempre' la hizo Fito, pero quiero decirle a la gente que escuche mis temas que son muchísimo mejores".

Fabi Cantilo en Hablemos de otra cosa canta "Luna", nominada a los Premios Gardel como mejor canción del año. 02:49

