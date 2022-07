Santi Maratea se enojó con un programa de TV por sugerir que él podía comprar una casa a una mujer que la necesita

Santiago Maratea hizo una profunda reflexión en sus redes sociales y cuestionó un hecho sucedido en un programa de televisión, donde resonó su nombre. En uno de las emisiones de Flor de equipo (Telefe) entrevistaron a una mujer que estaba a punto de perder la casa y desde el programa sugirieron que le pidiera ayuda a él. Esto causó el enojo del influencer, quien respondió a través de sus redes sociales con un contundente mensaje.

Desde hace un tiempo, Santiago Maratea comenzó a hacer colectas solidarias, con las cuales logró grandes resultados. Su última campaña comenzó hace pocos días y salió en busca de ayuda para colaborar con una señora mayor de Córdoba, a la cual le dieron 30 días para desocupar su casa. Pero ahora utilizó sus redes sociales para hacer una profunda reflexión sobre los medios de comunicación.

Santi Maretea reflexionó sobre los medios de comunicación en las redes y fue contundente

“Estamos en el horno”, sostuvo el influencer a través de sus historias y aprovechó la oportunidad para profundizar sus palabras. “La situación está grave. Los medios de comunicación y los diferentes partidos políticos no ayudan, todo es conflicto, peleas y debatir ideas, cuando el país tiene un nivel de urgencia y hay mucha gente pasando mal”, sostuvo.

Asimismo, el influencer le puso contexto a sus dichos y explicó el por qué de sus acusaciones. “Ayer me re calenté porque me llegó el video de un programa de televisión donde hacen un móvil con una señora que está por perder la casa y le dicen que me pida una mi”, comentó en sus historias.

Santi Maratea apuntó contra Flor de equipo

Ante esto, Santiago reveló el motivo de su disgusto. “Mucha gente interpretó mi enojo como si estuviera mal, que me lo pidan a mí cuando se lo tienen que pedir al Gobierno. Pero yo no estaba enojado por eso”, sostuvo y acto seguido aclaró el por qué de su indignación. “Me da bronca que no entiendan el poder que tienen ellos como programa de televisión para comprarle una casa a la señora”, enfatizó.

A su vez, indicó que sus dichos fueron en referencia a una nota que se hizo en Flor de Equipo, el programa matutino que tuvo Telefe. “A Denise Dumas no la conozco, pero creo que es la mujer más amorosa del país. Mi enojo no es con ella ni con Flor Peña. Solo me pregunto si ellas saben el poder que tienen en sus manos”, indicó y en la misma línea agregó: “Ellas mismas podrían conseguirle una casa a una señora que está por ser desalojada. Y si no saben cómo hacerlo, yo puedo enseñarles”.

El hecho ocurrió durante una emisión conducida por Denise Dumas en reemplazo de Florencia Peña (Foto: archivo)

El influencer hizo un llamado a reflexionar sobre el poder de los medios y remarcó que su intención es concientizarlos para generar un cambio. “Sería increíble si todas las personas que están en un medio de comunicación entendieran el poder que tienen para cambiar las cosas”.

Antes de finalizar su descargo y tras aclarar el motivo de su enojo, Santiago dio un último mensaje y llamó a tomar conciencia: “Todos deberíamos poner algo de nosotros para que este país mejore, pero los medios de comunicación y los comunicadores estamos en un momento donde deberíamos aprovechar al máximo nuestro poder”, sentenció.