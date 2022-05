La inesperada revelación de Romina Gaetani: “Facundo Arana tuvo actitudes muy violentas conmigo y hay testigos”

Este viernes, Romina Gaetani fue la invitada especial de LAM, y disparó contra dos de los galanes con los que le tocó trabajar: Luciano Castro y Facundo Arana.

Después de que la producción pusiera al aire un tape de sus actuaciones más recordadas, Ángel De Brito y sus panelistas comenzaron a realizarle preguntas sobre sus relaciones dentro y fuera de los estudios de televisión.

Primero, la actriz contó cómo fue su desembarco en el mundo de Cris Morena, cuando se incorporó en Verano del ‘98, interpretando a la desquiciada Carla, y luego pasó a Chiquititas. “Yo venía de trabajar con Pepito Cibrián. Los dos tienen en común que son bastante militantes del laburo, de la puntualidad, de llegar perfumado, prolijo, con la letra sabida, saber, brillar, el tema de saber competir bien... Fue difícil Chiquititas, porque a mí los chicos no me gustaban en esa época, nada. Y aprendí un montón de todos ellos. Aprendí a pararme adelante de la cámara, cómo soltarme, a tener paciencia, a estar más tranquila y más confiada ”, recordó.

Luego, señaló que el trabajo televisivo en el que mejor la pasó fue Soy Gitano. “Creo que tuvo mucha intensidad. Siempre tuve actitud como de espectadora, como de estudiante de teatro... Lo veía a Arnaldo André y no lo podía creer. ¡A Betiana Blum, que me cagaba siempre a pedos! Es que Osvaldo Laport improvisaba mucho y a mí me encantaba improvisar... Ahora, soy más de seguir la letra, pero me gusta más saber a dónde va la escena y que fluya”, explicó.

“Dos mujeres hablando de hombres”

De Brito le pidió, entonces, que eligiera tres galanes con los que le tocó trabajar, pero ella decidió no jugarse: “No, me quedo con todos, aunque pueda ser polémico. De todos aprendí, tuviéramos más o menos química. Tuve compañeros con mucho más oficio que yo de los que aprendí mucho. Los volvería a elegir a todos porque ya soy una profesional y otra mujer”, indicó.

Y otra vez intervino el conductor para preguntarle si era cierto que en las escenas que compartió con Nicolás Cabré en Botineras las grababa descalza, por la diferencia de altura entre ambos. “Es que al principio me quería hacer la guacha botinera y Cabré me quedaba acá”, recordó, entre risas, la actriz, señalando su pecho. “Entonces, empecé a usar botitas chatitas. Pero él jamás me lo pidió. ¡Jamás! Pero sí me ha tocado algún actor que me ha dicho: ‘Uh, te pusiste esos zapatos...”, agregó.

Por supuesto que las panelistas quisieron saber a quién se refería, pero ella se limitó a dar pistas: “Tiene ojos celestes... ¡Me va a matar!”, expresó, y negó que se tratara de Facundo Arana. Ante la insistencia, muerta de risa, terminó revelando el nombre: “¡Guillermo Francella! Y, para suavizar, expresó: “Lo que aprendés con él es tremendo. Grabé con él dos capítulos de El hombre de mi vida y él te marca, te dirige, está muy bien”.

Romina Gaetani recordó un beso con Benjamín Vicuña, pero desmintió haber mantenido un romance con él

Sobre Benjamín Vicuña, pícara, indicó: “Besa bien”, y consciente de que se estaba metiendo en terreno pantanoso, exclamó: “¡Me enterré sola!”. Más seria, se explayó sobre una anécdota incluida en el clip de presentación, en la que se la escucha contando que disfrutó de un beso con el actor chileno. “Es verdad lo que conté... En la novela [Herederos de una venganza] hacíamos de marido y mujer, pero yo en esa época hacía pareja con Luciano Castro y él hacía del marido malo. Nunca nos habíamos besado. Fue un plano abierto... Estábamos allá lejos, escuchamos que gritan ‘acción’ y nos besamos. Fue un beso largo, nunca cortamos. Pero no pasó a mayores, hubo rumores, es cierto, pero no fueron ciertos ”.

“Hablé con Caro [Pampita Ardohain, la entonces pareja del actor] y todo... Ella estaba preocupada y yo no quería que se preocupe. No me lo pidió Benjamín, fue la producción. Yo tengo muy buena onda con Pampita, porque tenemos amigas en común; la conocía, teníamos muy buena onda. Hablamos como media hora. Fue una conversación de dos mujeres hablando sobre hombres ”, reveló.

Los dos mensajes que Castro nunca respondió

Castro y Gaetani, los protagonistas de la exitosa Herederos de una venganza El Trece

“Siempre nos ponen a nosotras... Voy a hablar por mí. Siempre me pusieron en un lugar como de roba maridos... Me he ligado cada garrón por eso... Y no es verdad. Yo no soy de salir a desmentir, dejo que las cosas caigan por su propio peso y que cada uno se haga cargo del marido o la esposa que elige ”, explicó.

Pía Shaw le recordó que en su momento se la vinculó con Luciano Castro cuando el actor ya estaba en pareja con Sabrina Rojas. “Eso fue un poco más delicado. Me parece que hubo una gran exposición... Hoy no me metería a hablar sobre eso, porque ellos formaron una familia maravillosa. Me parece que ni ella ni yo tenemos que salir a hablar sobre algo que en todo caso tendría que salir a aclarar él ”, disparó.

Y explicó: “Salió una tapa de Paparazzi en la que aseguraban que él y yo teníamos algo y Luciano se enojó mucho. Fue fuerte para los tres. Siempre ponen como la guacha a una. Fue en la misma época en la que me relacionaron con Benjamín. ¡Un quilombo! ¡Menos mal que no estaba de novia! Ah, sí, estaba de novia... Y creo que como me vi venir el quilombo, le dije que nos separáramos ”, indicó.

Shaw quiso saber si Castro la llamó luego de que saliera la revista. “No. Yo le he dejado dos mensajitos a Luciano, que nunca me ha contestado en su vida. Mal Luciano. Pero bueno, estaba con otro quilombo, su mujer, su familia... Supuestamente ellos ya estaban juntos en ese momento, pero si estaban o no estaban me lo dejo para mí ”, continuó, enigmática. “Pero qué pasa, y acá hago un paréntesis y va más allá de Luciano, muchas veces, me ha pasado, te dicen que están solos. Y vas a la casa del solo y después te enterás que es el bulo donde fuiste vos, vos, vos y vos. Y te enterás cuatro años después... ¡Lo de Luciano es un montón, la verdad! Nunca diría si tuvimos algo o no, porque creo que no aporta. Además, él ahora está en una relación, bien. No suma. Nunca más nos volvimos a cruzar”, señaló la actriz.

Gaetani y Castro, durante un alto en las grabaciones de la tira Darío del Olmo - LANACION.com

“¿Él pensó que le vendiste el romance a Paparazzi y por eso no te contestó?”, la increpó Yanina Latorre. “No. Yo soy una mujer con códigos. Si él creyó eso, es un problema de él. Muchos hombres creen que todos los agujeros son iguales. Entonces, a mí lo que más me duele es pensar que no me conoció. No entendió el tipo de madera de la que estoy hecha. Si alguien piensa que soy capaz de contar algo, no me conoció nada ”, respondió la actriz, y aseguró que volvería a trabajar con él.

“Nunca me perdería trabajar con los actores con los que trabajé”, indicó. “Cabré, por ejemplo, es un actorazo y te hace transpirar, porque se pone a improvisar, te exige. Conmigo nunca estuvo malhumorado. En los baches que teníamos me hacía escuchar tango. Es fan del tango y a mí también me gusta. Hablábamos mucho”, aseguró.

Violencia e insultos

Andrea Taboada quiso saber qué fue lo que ocurrió realmente con Facundo Arana, refiriéndose al polémico posteo que el actor de dedicó en las redes para, supuestamente, promocionar un tema que la actriz acababa de sacar, en el que aseguró que él creía que se iba a morir “como Amy Winehouse o Janis Joplin”.

Gaetani y Arana compartieron el protagónico de la tira Noche y día gentileza El trece

“Me acuerdo perfectamente. Yo me fui de Noche y día porque realmente estaba mal de salud, independientemente de que había fallecido mi padre unos meses atrás. Uno a veces cree que ante la muerte el trabajo salva, y a veces el show no debe continuar. Mi familia pensó que esa era la mejor opción. Yo estaba con ataques de pánico que me agarraban a la madrugada. Lloraba y lloraba. E iba a grabar con la cara así. Estaba muy flaca... Y con Facu a mí me pasan dos cosas lindas: somos muy parecidos, muy fogosos, muy tanos, muy expresivos; y a mí me encanta la pareja que hicimos. No tendría ningún problema en volver a trabajar con él, porque me quedé con ganas al haberme ido de la tira al cuarto mes ”, comenzó explicando.

Y agregó: “Estaba realmente en una. No estaba bien. Y cuando saco un videoclip que habla puntualmente de la adicción, pero es una historia de amor, lo que pienso es: “¡Qué pena que Facundo no pudo ver la obra! Porque realmente era una bellísima canción y solamente focalizó en la palabra ‘falopa’ . Me acuerdo que esa noche de estreno, siendo yo una intérprete independiente que pongo todo de mi bolsillo, mandé el link del video a mi lista de contactos, entre ellos a Facundo. A las dos de la mañana estaba con mis amigas, brindando y contestándole a todo el mundo, y me llega un mensaje suyo. Y quizás el malentendido estuvo acá... Me dijo: ‘¿Querés que mañana esté todo el mundo hablando de esto?’. Yo le dije: ‘¡Sí, dale!’ Él me manda un choclo de texto a las dos y pico de la mañana y yo lo leí por arriba. Y ahí está la confusión... Yo no sé si ya lo había posteado o para que yo lo apruebe. A mí me dio pena que no no hiciera hincapié en la canción y que me comparara con Amy y Janis Joplin. Por eso, mi chiste es que nunca escuchó a Janis, porque si fuera como ellas... Me parece que ese posteo habló más de él que de mí, y por eso no me ofendió el posteo ni tuve la necesidad de salir a aclarar nada. No me iba a morir. Un ataque de pánico no mata a nadie”.

Para el final, la actriz reveló que la relación con el rubio galán nunca fue un lecho de rosas. “Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo y ese posteo lo termina de demostrar, casi un año después. Griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa. Hay testigos, de hecho, que lo han visto en la motorhome en estas discusiones . Eran cuestiones de trabajo, opinábamos distinto sobre alguna escena, y de repente tenía un arranque abrupto que no estaba bueno, o te decía una palabra... Que alguien te diga: ‘Si fueras hombre te cagaría a trompadas’ es un montón ”, reveló.

Gaetani y Arana, en el set de la tira LA NACION

Y contó que después del polémico posteo del actor se encontraron en una fiesta en Carlos Paz, porque los dos estaban haciendo temporada en la ciudad cordobesa. “Y no puedo reproducir lo que me dijo, porque es más fuerte que todo eso junto. Fue como si me dijera todo eso junto en dos palabras mientras todos los paparazzi nos estaban sacando fotos. Al oído... Lo voy a decir... Con su mejor sonrisa me dijo: ‘Tanto quilombo por ser una puta falopera’. Lo cuento con una sonrisa, porque no me da vergüenza hablar sobre esto. Creo que la televisión no es un lugar muy grato para hablar de adicciones, sea la que fuere. Pero no me arrepiento ni me da vergüenza lo que viví. Podría hablar de esto, lo trato, estoy bien conmigo misma y sé que puedo ayudar a un montón de personas ”.

Taboada le preguntó que pasó después de que el actor le dijera esa frase al oído, y Gaetani relató: “Pasó el brindis, y con la copita de champagne me acerqué y le dije: ‘Ni una cosa ni la otra’. Ni puta ni falopera. Y si lo fuera, es mi problema”.