Natalia Oreiro publicó una foto y tomó partido en la pelea entre Facundo Arana y Romina Gaetani

Con una sola frase, Romina Gaetani desató una polémica que logró dividir al ambiente del espectáculo. Durante su paso por LAM (América), realizó un breve recorrido por su carrera y, frente a las incisivas preguntas de las angelitas, relató su experiencia con cada uno de los grandes galanes con quienes compartió tiempo en pantalla.

Cuando le tocó a Facundo Arana reveló que, durante su tiempo como compañeros de trabajo, él tuvo algunas actitudes violentas que “no están buenas”. Sus declaraciones provocaron que muchas celebridades salieran a apoyarla a ella o a defenderlo a él. En medio del escándalo, Natalia Oreiro respaldó al actor con una sentida publicación.

Facundo Arana y Romina Gaetani protagonizaron la novela de eltrece, Noche y día gentileza El trece

Romina Gaetani y Facundo Arana trabajaron juntos ocho años atrás en Noche y día (eltrece). Mientras recordaba su experiencia en el set, la actriz manifestó que le gustaría volver a compartir proyectos con su coestrella. Pero, a su vez, destacó que hubo actitudes que le dejaron un gusto amargo. “Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. Griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa”, detalló.

Sus dichos se ubicaron rápidamente en todos los portales de noticias y las repercusiones no tardaron en llegar. A casi una semana de la entrevista, hay celebridades que aún salen a demostrar su apoyo a alguna de las dos partes. Mientras un par de figuras del espectáculo y el entretenimiento compartieron sus malas experiencias con Arana otras, por el contrario, se refirieron a él con cariño.

La publicación de Natalia Oreiro sobre el escándalo de Facundo Arana instagram @nataliaoreirosoy

Natalia Oreiro, con quien protagonizó Muñeca Brava (Telefe) y Sos mi vida (eltrece) se ubicó en el segundo grupo. Para enviarle sus buenos deseos a su colega, eligió una foto que los muestra en medio de un caluroso abrazo y le sumó una larga hilera de emojis de corazones. Con esa simple postal compartida en sus historias de Instagram, dejó en claro de qué lado está en este inesperado enfrentamiento.

El inicio del escándalo

Años atrás, Romina Gaetani y Facundo Arana protagonizaron un tenso cruce cuando él compartió un duro posteo en donde criticaba una de las canciones estrenadas por la actriz. Aunque en su momento solo trascendió ese episodio, parece ser que no fue el único.

Salieron a la luz chats entre Romina Gaetani y Facundo Arana

Así lo explicó la artista argentina durante su paso por LAM, en donde la instaron a dar su opinión sobre diversos compañeros de escena. Cuando fue el turno de Arana, Ángel de Brito no tardó en preguntarle por dicho conflicto. Al responder, Gaetani explicó que ya había vivido situaciones similares cuando trabajaron juntos en Noche y día (eltrece).

“Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo y ese posteo lo termina de demostrar, casi un año después. Griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa. Hay testigos, de hecho, que lo han visto en el motorhome en estas discusiones. Eran cuestiones de trabajo, opinábamos distinto sobre alguna escena, y de repente tenía un arranque abrupto que no estaba bueno, o te decía una palabra. Que alguien te diga: ‘Si fueras hombre te c...garía a trompadas’ es un montón”, disparó la entrevistada.

A partir de ese momento, múltiples celebridades decidieron salir a compartir su opinión al respecto y, por su parte, Arana anunció que iba a iniciar acciones legales.