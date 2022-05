Después de apoyarlo en redes, Natalia Oreiro habló de la acusación de Romina Gaetani contra Facundo Arana

Luego de que Romina Gaetani apuntara contra Facundo Arana, a quien acusó de tener algunas actitudes violentas que cuando grababan Noche y día, Natalia Oreiro inmediatamente salió en defensa del actor a través de una publicación en sus redes sociales. Si bien en esa oportunidad no realizó ningún comentario, este lunes rompió el silencio e hizo un descargo a través de un mensaje que le envió a una panelista de Socios del espectáculo (eltrece).

La periodista Karina Iavícoli leyó en vivo un mensaje que le envió la actriz de Muñeca brava con el que dejó en claro la opinión que le merece el actor, que está envuelto en el escándalo que se conoció esta semana sobre un presunto maltrato que tuvo hacia Gaetani.

“Él tenía a favor un montón de gente y hacíamos mención a Natalia Oreiro, y quiero leer un mensaje que me envió ella. Es una persona muy querida, recta. No es una tipa que se vaya a jugar así por así, sino cuando no tiene algo para decir siempre elige el silencio”, introdujo la panelista.

Acto seguido, repitió el mensaje que le envió la cantante para que fuera leído en el programa. “Yo lo quiero mucho a Facundo como compañero y como amigo. Me entristece un montón todo esto y deseo que se aclare todo lo que pasó para las dos partes”, fueron las palabras que le envió la actriz, en referencia a una consulta que le habría hecho sobre su postura.

“Ella es muy correcta, pero también cuando te jugás y ponés tu palabra defendiendo a alguien es tomar partido. En otro momento podría no haber contestado. Es una estrella, saben cuando no contestar, eligen cuándo no hacerlo”, aclaró la periodista.

Por otra parte, en el ciclo deliberaron sobre la decisión de las actrices con quienes trabajó Gaetani y la falta de empatía que tuvieron hasta ahora. “Es raro que ninguna de las compañeras haya salido a apoyarla. Ninguna salió a decir ‘la verdad que…’ Salió el tema de Maju Lozano porque fue algo público”, agregó Adrián Pallares, uno de los conductores del programa.

Esta no es la primera vez que Oreiro toma partida del escándalo. A pocas horas de conocerse la entrevista de Gaetani en LAM (América), donde hizo un breve recorrido por su carrera y relató su mala experiencia a la hora de trabajar con Arana, la autora de “Tu veneno” salió a respaldar al actor con una sentida publicación en las stories de su cuenta de Instagram. En la imagen se los puede ver juntos, fundidos en un abrazo.

Las palabras de Romina Gaetani sobre Facundo Arana

Invitada a LAM para hablar de su carrera, en un momento de la entrevista Gaetani sorprendió a todos al hablar de la mala experiencia que tuvo con Facundo Arana cuando filmaban una novela. “Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero tuvo actitudes violentas conmigo: griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa.. hay testigos, de hecho, que lo han visto en el motorhome en estas discusiones”.

En ese sentido, agregó: “Que alguien te diga ‘si fueras hombre te c***garía a trompadas’ es un montón”. Tras la entrevista, hubo quieres apoyaron a la actriz y también quienes hicieron lo mismo con Arana. Por la mediatización que alcanzaron las declaraciones, el actor decidió iniciar acciones legales contra su excompañera, aunque luego de mantener una charla con sus abogados, llegaron a un acuerdo.