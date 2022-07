La sobrina de Analía Franchín relató el calvario que vive junto a sus hijos por violencia de género

Analía Franchín conmovió a la audiencia al romper en llanto en vivo en A la Barbarossa (Telefe), al momento que visualizó un video en el que un niño con autismo era víctima de bullying. Las imágenes la sensibilizaron y la llevaron a contar que su sobrino, que tiene el mismo espectro, estaba internado por tener piel atópica y estar muy lastimado. Su triste relato fue el puntapié para que su sobrina Nadia contara en primera persona el calvario que sufre.

Nadia es madre de Tomás y Bautista, y tras los relatos del calvario que vivían los niños con su padre, lo denunció. Fue uno de ellos quien le contó a una maestra la violencia que sufría y desde allí se comenzó con el proceso judicial para preservar tanto a los menores como a su madre. El hombre enfrentará a la Justicia por maltrato y abuso infantil, hacia sus dos hijos, según reveló en una reciente entrevista en el ciclo.

El calvario de la sobrina de Analia

Ante la consulta de Geogina Barbarossa sobre el momento que comenzaron los maltratos por parte de su expareja, la mujer indicó que al principio de la relación no era algo presente en su vínculo. Sin embargo, luego de convertirse en padres, él comenzó a ejercer todo tipo de violencia, tanto a ella como a sus hijos, a quienes insultaba constantemente, según las palabras de Analía Franchín, que brindaba detalles ante el relato de su sobrina.

“Se volvió incontrolable, por ejemplo, me daba un zampazo en las manos si me mordía las uñas, todo autoridad, y jerarquías”, ejemplificó la mujer acerca del poder que el hombre quería imponer en todo momento en la vida de ella y de los dos pequeños, pero las situaciones fueron tantas, que la llevaron a Nadia a denunciarlo. Desde el 2020, tiene exclusión del hogar, pero el calvario no termina con el constante hostigamiento que recibe ella y sus hijos.

“Mi hijo mayor terminó internado por el hostigamiento por parte de la familia del papá, los chicos se asustaron mucho y se desregularon, los dos tienen TEA. Tomás se puso nervioso, se rascó, sangró y está internado desde hace dos semanas”, relató la mujer acerca de la salud de uno de los niños, que aún se encuentra hospitalizado.

La sobrina de Analia

Asimismo, la mujer indicó que debió realizar una segunda denuncia contra su expareja al escuchar a su hijo sobre un beso que su padre le habrá dado en sus partes íntimas. “Benjamín tenía cuatro años y medio y, como tiene TEA, empecé a seguirle la rutina, que consistía en que su papá le leyera un cuento. Me prohibía que durmiera en la cama matrimonial y yo dormía con Tomás el mayor y él con Benjamín. Tenían la rutina de leer un cuento y fue demasiado, porque hizo algo muy puntual y dije ‘hasta acá como mamá puedo soportar’.”

En esa línea, remarcó que durante más de ocho años sufrió todo tipo de violencia que ella normalizó y fue con la ayuda de su psicóloga que pudo salir de esa situación. Ahora, tanto Nadia como Analía piden el rápido accionar de la Justicia para que los niños no sigan en contacto con su padre.