Escuchar

Zaira Nara y Facundo Pieres blanquearon su relación luego de meses de rumores que los vincularon. La pareja inició su romance hace poco más de un año, aunque la modelo afirmó que se pusieron el título de novios a principios de este 2024. Entre viajes, rutina y una crisis que superaron, la hermana de Wanda Nara y el polista suelen utilizar sus redes sociales para dedicarse mensajes y, en las últimas horas, el jugador de La Natividad compartió una romántica foto con una peculiar canción.

La postal que compartió Facundo Pieres junto a Zaira Nara Instagram: zaira.nara

Facundo Pieres y Zaira Nara disfrutaron recientemente de unas vacaciones en las Cataratas de Iguazú y retomaron su rutina junto a los hijos de la modelo, Malaika, de 7 años, y Viggo, de 3, fruto de su vínculo con Jakob Von Plessen. El jugador de polo y la modelo blanquearon su relación hace poco tiempo, luego de más de un año de iniciar su romance.

En las últimas horas, Pieres compartió una romántica foto en sus Stories de Instagram, donde acumuló más de 98 mil seguidores, que tuvo como protagonista a Zaira Nara. En la instantánea, ambos aparecieron con lentes de sol y la modelo rodeó con el brazo al polista, mientras le dio un beso en la mejilla, un gesto que le produjo una sonrisa.

La romántica foto entre Facundo Pieres y Zaira Nara Instagram: zaira.nara

Zaira Nara no tardó en postear la instantánea que publicó su pareja, con sus más de siete millones y medio de seguidores, y añadió una serie de emojis de corazones rojos. Además, incluyó una peculiar canción para ilustrar la foto. Se trató de “Solo con un beso”, de la banda argentina de cumbia Los Totora.

¿Se casan? Le preguntaron a Zaira si pasaría por el altar con Pieres y su respuesta sorprendió a todos

Zaira Nara siempre aseguró que su prioridad en la vida son sus dos hijos, que tuvo durante su anterior relación con Jakob Von Plessen, Malaika y Viggo. En tanto, la modelo disfruta de un gran presente profesional, en el que se puso al frente del streaming del programa Rumis, en la conducción que compartió con Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín “Cachete” Sierra, Vicky “Juariu” Braier y Leandro Saifir.

Durante una entrevista en LAM (América TV), Ángel de Brito le consultó a la hermana menor de Wanda Nara por su relación con Facundo Pieres y los cambios que se produjeron tras la crisis que afrontaron en 2023. “Ahora es mi novio y antes, no”, señaló la modelo. Y añadió que su relación avanza “despacio, pero firme”.

En tanto, el conductor preguntó si la modelo estaría dispuesta a pasar por el altar con el polista y Zaira respondió con contundencia. La consulta se refirió a una predicción que lanzó Pitty, la numeróloga, sobre que la influencer recibiría una propuesta de matrimonio y que podría tener otro hijo en un futuro próximo.

“Estoy bien así”, anticipó. En ese sentido, señaló: “Imagínate que recién estoy estrenando un título, no voy a perderlo. Por ahora, vengo bien así. No estoy con ganas de saltear ninguna etapa”. Aunque no se negó a que pudiera suceder más adelante.