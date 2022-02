El significado de los tatuajes de Armando Mena Navareño, el novio de la China Suárez

Tras dejar la gran polémica del Wanda Gate y rumores de múltiples vínculos románticos en el pasado, Eugenia “la China” Suárez finalmente confirmó su relación con el español Armando Mena Navareño. Luego de blanquear el romance, fue cuestión de tiempo para que la actriz empezara a mostrarlo más seguido en las redes sociales y que sus fans sintieran curiosidad por la vida del misterioso hombre. De perfil bajo y no perteneciente al medio, se trata de un empresario, emprendedor y mecánico que tiene una gran pasión por los tatuajes.

El amor entre la ex Casi Ángeles y Navareño nació en España mientras ella estaba en plena filmación de Objetos, la película en donde trabaja junto a Álvaro Monte, más conocido como El Profesor en La casa de papel. Suárez se encontraba en el viejo continente no solo por cuestiones de trabajo sino también para alejarse del drama que se gestaba en su país natal, en donde todas las miradas estaban puestas sobre ella como la tercera en discordia en la pelea entre Wanda Nara y su marido, Mauro Icardi.

Según contó Guido Záffora en en Es por ahí (América), los tórtolos se conocieron a través de un amigo en común, y lo que a la China más le atrajo es que Armando no tenía ni idea de quién era ella. Tal vez ese anonimato tan poco común en la vida de la exitosa estrella, que comenzó a trabajar en la televisión a muy temprana edad, es lo que más necesitaba en ese ajetreado momento de su vida. Pero la historia de amor se vio interrumpida por el trabajo y Suárez debió regresar a Argentina para realizar la última filmación del largometraje que protagonizó.

Armando Mena Navaerño es apasionado de las motos instagram @armandounamoto

Al parecer, un océano de por medio no fue suficiente para separarlos y, luego de varios meses, volvieron a reencontrarse. Esta vez la cosa se puso seria y la actriz decidió que era hora de hacer público el amor. Luego de compartir una foto en donde se la ve a ella sentada en el regazo de Mena Navareño, nunca dejó de mostrar los tiernos momentos que viven juntos. Actualmente, están nuevamente distanciados porque ella está en Argentina mientras él continúa su vida en España.

Pero si no fue un obstáculo antes tampoco lo será ahora. A través de sus historias de Instagram, la China compartió las videollamadas que hacen para mantenerse juntos. En una de las últimas fotos que subió la ex Argentina: Tierra de amor y venganza se pueden ver los brazos desnudos de Navareño, los cuales están cubiertos en tatuajes y que no pasaron desapercibidos frente a la mirada atenta de los más de 5 millones de seguidores de su novia.

El español tiene un yunque tatuado en el brazo, en honor a su trabajo instagram @armandounamoto

La foto que le tomó la China Suárez a su novio en plena videollamada instagram @sangrejaponesa

El artista español cuenta con múltiples piezas de arte corporal, entre las que se encuentran un encendedor Zippo con una pequeña llama, una calavera, una motocicleta, un yunque, una trampa de ratón y el rostro de Frankestein hecha en realismo. A esto se le suma lo que parecería ser la ilustración de Ícaro, el personaje de la mitología griega, que se vincula con el trabajo de Led Zeppelin. Estos llamativos tatuajes son un resumen de sus gustos y pasiones en las que están incluidas su amor por la motos, la mecánica y el rock and roll.