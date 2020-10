Favio Posca, después de 30 años de relación: "No estoy en contra del poliamor"

El humorista Favio Posca fue entrevistado por Jey Mammon en Estelita en casa y reveló: "No estoy en contra del poliamor" Fuente: Archivo

30 de octubre de 2020 • 12:59

El humorista Favio Posca participó como invitado en Estelita en casa, el programa que conduce Jey Mammon por América. En una jugada entrevista, reveló cómo es su relación con María Luisa Callau, con quien está hace casi 30 años en pareja, y confesó qué piensa del poliamor.

"¿Preferís el poliamor o los cuernos silenciosos?", le preguntó Mammon, en su personaje de Estelita. "Creo que cuando realmente está el deseo, poliamor, porque cuerno silencioso es un bajón, no da. La confianza y el amor ante todo", comenzó Posca.

"Cuando a mí me hablan de la fidelidad y cómo hice. Yo no creo mucho en la fidelidad. Yo estoy con mi mujer, mi compañera, realmente porque no tengo el deseo de probar otras cosas, ella me da lo que yo necesito y yo a ella", explicó.

"Desde lo sexual, lo amoroso, desde el compañerismo, desde la ternura no me hace falta salir a buscar. Pero si ella no me diera lo que yo quiero, obviamente, soy un humano, soy un animal, seguramente saldría. No estoy en contra del poliamor", indicó.