Fecha confirmada: cuándo es la final de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity (Telefe) ya tiene fecha para la gran final. Según confirmaron a LA NACION, el programa terminará esta semana con una gala partida en dos emisiones.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Empieza la semana final de MasterChef Celebrity 2025 Instagram

Cuándo es la final de MasterChef

Según confirmaron a este medio, el miércoles 18 de marzo sería la primera parte de la final del programa. En este sentido, se trataría de un último desafío partido en dos fechas, ya que el jueves 19 de marzo se daría a conocer quién ganó MasterChef Celebrity.

Quiénes son los semifinalistas de MasterChef Celebrity

De cara a uno de los últimos programas, continúan:

Claudio “El Turco” Husaín

Maxi López

Ian Lucas

Sofía “La Reini” Gonet

Los semifinalistas de MasterChef

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Emilia Attias, actriz, fue la última eliminada.

actriz, fue la última eliminada. Evangelina Anderson , modelo, fue la anteúltima eliminada.

, modelo, fue la anteúltima eliminada. “Cachete” Sierra , actor, fue el anteúltimo eliminado.

, actor, fue el anteúltimo eliminado. El Chino Leunis , conductor, fue el décimo séptimo eliminado.

, conductor, fue el décimo séptimo eliminado. La Joaqui , cantante, fue la décimo séptima eliminada.

, cantante, fue la décimo séptima eliminada. Andy Chango , músico, fue el décimo sexto eliminado.

, músico, fue el décimo sexto eliminado. Susana Roccasalvo , periodista, fue la décimo quinta eliminada.

, periodista, fue la décimo quinta eliminada. Miguel Ángel Rodríguez , actor, fue el décimo cuarto eliminado.

, actor, fue el décimo cuarto eliminado. Rusherking , cantante, fue el décimo tercer eliminado.

, cantante, fue el décimo tercer eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entraría en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

Todo lo que hay que saber para ver en vivo MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 21.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.