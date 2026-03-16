Fecha confirmada: cuándo es la final de MasterChef Celebrity
El programa de cocina más visto de la televisión argentina ya tiene fecha confirmada de finalización
- 3 minutos de lectura'
MasterChef Celebrity (Telefe) ya tiene fecha para la gran final. Según confirmaron a LA NACION, el programa terminará esta semana con una gala partida en dos emisiones.
En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.
Cuándo es la final de MasterChef
Según confirmaron a este medio, el miércoles 18 de marzo sería la primera parte de la final del programa. En este sentido, se trataría de un último desafío partido en dos fechas, ya que el jueves 19 de marzo se daría a conocer quién ganó MasterChef Celebrity.
Quiénes son los semifinalistas de MasterChef Celebrity
De cara a uno de los últimos programas, continúan:
- Claudio “El Turco” Husaín
- Maxi López
- Ian Lucas
- Sofía “La Reini” Gonet
Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity
La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:
- Emilia Attias, actriz, fue la última eliminada.
- Evangelina Anderson, modelo, fue la anteúltima eliminada.
- “Cachete” Sierra, actor, fue el anteúltimo eliminado.
- El Chino Leunis, conductor, fue el décimo séptimo eliminado.
- La Joaqui, cantante, fue la décimo séptima eliminada.
- Andy Chango, músico, fue el décimo sexto eliminado.
- Susana Roccasalvo, periodista, fue la décimo quinta eliminada.
- Miguel Ángel Rodríguez, actor, fue el décimo cuarto eliminado.
- Rusherking, cantante, fue el décimo tercer eliminado.
- Esther Goris, actriz, fue la duodécima eliminada.
- Sofi Martínez, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.
- Momi Giardina, influencer, fue la décima eliminada.
- Julia Calvo, actriz, fue la novena eliminada.
- Eugenia Tobal, actriz, fue la octava eliminada.
- Alex Pelao, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.
- Valentina Cervantes, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.
- Walas, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.
- Luis Ventura, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.
- Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.
- Esteban Mirol, periodista, fue el segundo eliminado del reality.
- Jorge “Roña” Castro, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.
- Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.
Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entraría en la competencia.
Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo
MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 21.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.
- 1
Premios Oscar 2026: los mejores looks y todo lo que pasó en la alfombra roja
- 2
Qué es y cómo se trata la neurofibromatosis, la enfermedad que tiene el actor Adam Pearson
- 3
Jessie Buckley “le robó” el vestido a Taylor Swift para ganar su primer Oscar
- 4
El cambio de look de Pedro Pascal para los Oscar que revolucionó las redes