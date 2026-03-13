Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su cuarta eliminación durante el próximo lunes 16 de marzo y tras lo que fue la salida de Carla “Carlota” Bigliani, algo predecible al tener en cuenta que es una semana con voto positivo y ella ni llegó a nominar en el poco tiempo que permaneció en el reality.

Luego de lo sucedido este jueves, la placa quedó conformada por 11 participantes: Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Emanuel Di Gioia, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Nicolás “Nick” Sícaro. Entre estos hermanitos, hay algunos que no tienen mucho apoyo del público y son quienes corren más peligro de dejar la casa el próximo lunes.

Así quedó la placa de Gran Hermano 2026 tras la eliminación de Carlota Captura Telefe

Ante esto, “Fefe” Bongiorno, el influencer especializado en el reality, se encargó de realizar la habitual encuesta de eliminación y le sumó el ranking de imagen positiva, algo fundamental en una semana donde las salidas se definen según el apoyo directo del público.

Qué dice la encuesta de eliminación

En un primer lugar, las encuestas realizadas en Instagram y X anticiparon que Carlota iba a ser la tercera eliminada de Generación Dorada. Pero, por el lado de la cuarta salida, se generó una duda al observar resultados muy ambiguos, por lo que el propio Fefe decidió realizar una aclaración: “La encuesta de Twitter refleja el porcentaje de opinión positiva de cada uno de los participantes. En cambio, la de Instagram representa el porcentaje de gente que eligió al participante como uno de sus favoritos”.

De esta manera, Nick y Franco aparecen como los dos con menor opinión positiva entre la audiencia, mientras que Martín y Zunino son los menos queridos por el público. Si bien no parece muy específico, deja en evidencia que los otros siete nominados correrían con una ventaja para seguir en la casa más famosa.

Las encuestas de Fefe Bongiorno anticiparon la salida de Carlota y ahora apuntan a un hombre Captura X (@fedeebongiorno)

Qué dice el ranking de jugadores más queridos

El ranking de los jugadores más queridos va de la mano con la encuesta que publicó Bongiorno, aunque en este caso hay una explicación más grande de lo que podría ocurrir en la cuarta eliminación.

Según estos resultados, la salida del lunes estará entre Nick y Franco, mientras que Zunino y Martín están muy cerca de sus números, pero un poco por detrás en la carrera. Con casi el doble de los votos que el 3° y 4° aparece Brian Sarmiento, por lo que este último no debería tener un riesgo real de irse de Gran Hermano Generación Dorada.