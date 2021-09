Juana Viale sorprendió a Leticia Brédice con un comentario que descolocó a la actriz: “No sé bien cómo reaccionar”

A diferencia de la mesa del sábado de La noche de Mirtha Legrand en la que su nieta, Juana Viale, siempre apuesta por intercambios sobre la política del país y otros temas de actualidad, en las ya famosas “mesazas” de los domingos de Almorzando..., Viale brinda una propuesta más descontracturada y con mayor presencia de figuras del mundo del espectáculo.

Este domingo, la actriz recibió en la mesa a Federico Bal, Estanislao Bachrach, Marcela Morelo y Leticia Brédice. Cuando llegó el momento de presentar a la prolífica intérprete, Juana no dudó en el modo. “Ella es la mejor actriz que tenemos”, expresó ante el ingreso de Brédice, quien no se esperaba el comentario, tanto así que se le notaron algunas lágrimas que logró contener. “Me emociona lo que me dijiste”, le respondió. “No sé cómo reaccionar, porque cuando me emociono me pasa eso, así que solo te digo ‘gracias’”, añadió la actriz a quien volveremos a ver en la TV abierta con la ficción La 1-5/18, la tira que se estrena este lunes, a las 22, por la pantalla de eltrece.

Leticia Brédice y sus palabras sobre La 1-5/18

Leticia Bredice, en el backstage de la grabación en los Estudios Baires/Polka de Don Torcuato Fabian Marelli - LA NACION

En diálogo con LA NACION, Leticia habló sobre su rol, el de una mujer entera, lista para dar batalla. “Acá toda la fuerza la tiene una mujer. Que es inteligente, práctica, fuerte”, manifestó, y aludió a posibles polémicas que se generen en torno a la temática de la producción. “Esto no es estigmatización, esto es una telenovela. Lo más importante sobre el programa es lo que nos dijo Adrián [Suar] cuando nos convocó: ‘Nunca se olviden que para la gente es muy importante la novela. Son historias que acompañan siempre los momentos más importantes de la vida del público’. Por eso estar acá es una bendición. A mí que estemos haciendo esta novela me emociona”, concluía la actriz en diálogo con este medio.

El detrás de escena de La 1-5/18 - Fuente: eltrece

El año pasado, cuando la industria estaba paralizada por la pandemia, Brédice tuvo una charla muy honesta con Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana, el programa de espectáculos de eltrece. “Me parece que los actores somos imprescindibles. Todos miramos series, novelas. Es importante la cultura y además necesitamos trabajar. El arte es imprescindible. Es muy angustiante lo que pasa. De Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) llaman siempre para saber cómo estás y si necesitás comida. Alguna vez vamos a tener que volver a abrazarnos. La salud mental también es importante y sería bueno empezar a trabajar con protocolo y haciéndose responsable cada uno de su salud. Vamos a tener que aprender a vivir con esta pandemia. Alguna vez vamos a volver a un gimnasio, a un club, con responsabilidad. La gente está triste. Hay una gran hipocresía sobre el asunto. El ser humano es social, necesitamos del otro”, decía por entonces.

“Tenemos que poder vivir una pandemia sabiéndonos cuidar. Hay enfermedades que son más graves, por ejemplo aprendimos a vivir con HIV. Por suerte tengo una vida llena de herramientas y paso mucho tiempo sin trabajar a veces. La cuarentena es algo habitual en mi vida. Me gusta estar en casa, pintar, conversar. Creo que estamos deshumanizando al humano. Tengo a mi hijo Indio de 15 años y es difícil para los adolescentes volver a conectarse con el afuera. No pueden ver a los amigos, están sobre informados. No pudo creer que alguien no salga a decir: salgamos a trabajar. Esto es parte de lo que nos toca. Me partió el alma escuchar a Adrián Suar decir que tal vez cierre Pol-ka”, se sinceraba.