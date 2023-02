Cande Tinelli reveló la propuesta que le hizo Fede Bal al estilo “Cincuenta sombras de Grey”

escuchar

Esta semana Candelaria Tinelli sorprendió a todos con una nueva faceta. Debutó como angelita en LAM (América) y se sumó al debate junto al equipo que lidera Ángel De Brito. Fiel a su estilo, no se acobardó ante las preguntas picantes e hizo impactantes revelaciones. Separada de Coti Sorokin, habló de los rumores que la involucran en una nueva relación y recordó la inesperada y grandilocuente propuesta que recibió de parte de una de las figuras que lleva semanas en el centro de la tormenta. ¿Quién? Nada más y nada menos que Federico Bal.

La vida amorosa del hijo de Carmen Barbieri fue la gran polémica durante las últimas semanas. Se separó de su novia Sofía Aldrey luego de que ella descubriera que le fue infiel con varias mujeres. Incluso trascendieron varios chats y nombres de las involucradas, entre ellas Claudia Albertario, Sol Báez y Estefanía Berardi, aunque ella negó rotundamente los hechos y hasta acudió a la justicia para desestimarlo.

Esta semana Cande Tinelli debutó como panelista en LAM (Foto: captura de video)

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el actor movió las piezas del juego con la aparente intención de conquistar a la hija de Marcelo Tinelli. Luego de que pasaran un móvil que hizo Federico Bal y que nuevamente se reanudara la pelea entre Yanina Latorre y Estefi Berardi, el conductor, fiel a su estilo, no desaprovechó la presencia de su nueva angelita e inesperadamente le preguntó: “¿Vos saliste con Fede Bal?”. Ella, tomada completamente por sorpresa, reaccionó y lanzó: “Guau, no”.

De Brito arremetió de nuevo y le preguntó si “le gustaría probar”, a lo que volvió a decir que no. Sin embargo, reveló que en el pasado el sí tuvo intenciones de acercarse a ella. “Me invitó a Carlos Paz”, contó, pero rechazó la invitación. Sus palabras no sorprendieron del todo al equipo de LAM. “Creo que nadie zafó de Fede Bal”, lanzó Lelé, apodo con el que la llaman los más cercanos, y ante la expectativa que generó, dio más detalles de la propuesta.

Federico Bal se separó de su novia Sofía Aldrey luego de que ella descubriera que le fue infiel con varias mujeres Instagram @sofialdrey

“Me dijo que me mandaba un helicóptero, a lo Christian Grey”, sostuvo en referencia al personaje de la trilogía de Cincuenta sombras de Grey. “Un miedo ese helicóptero”, agregó y aseguró que la invitación no fue durante esta temporada, dado que fue cuando estalló el escándalo. “Es el modus operandi”, recalcó el conductor. “No me gusta. Realmente no es mi estilo. No lo conozco, estoy leyendo todo lo que está sucediendo, pero no puedo opinar porque no lo conozco. Defiendo a la mujer por lo general siempre”, cerró Cande.

Cande Tinelli reveló la propuesta que recibió de parte de Fede Bal

Por otra parte, la influencer también se refirió a su presente personal y habló de la buena relación que tiene con su padre. “Estamos muy unidos, estamos los dos solteros, salimos juntos”. Esto le dio pie a De Brito para hacer la pregunta del millón: “¿Estás soltera? Yo pensé que tenías un novio”. Cabe recordar que en las últimas semanas, se la involucró sentimentalmente con el piloto automovilístico Santiago Urrutia.

“No, basta de los novios. Libertad”, remarcó Tinelli. “Estamos como Fede Bal entonces, en algo coinciden. Basa de monogamia”, sostuvo Ángel. No obstante, ella no se mostró muy contenta con la comparación y quiso separarse: “Yo amo la monogamia, soy re Susanita en ese sentido. Esto me parece un montón, lo banco igual, es un estilo de vida. Pero estoy sola”.

