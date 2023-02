Por qué Estefi Berardi denunció a Sofía Aldrey, la ex de Federico Bal

escuchar

Durante los últimos días, su nombre resonó en todos los medios y en las redes sociales. Sofía Aldrey estaba de novia con Federico Bal, pero rompieron su relación de más de tres años luego de que saliera a la luz que el actor le era infiel. Aldrey descubrió los engaños por unos chats que encontró en los que él hablaba de encuentros con otras mujeres y a través de una aplicación, que reveló que -cuando su pareja no dormía en casa- el intérprete de Crímenes imposibles prendía la lavadora de madrugada (se cree que para lavar las sábanas). Ante la difusión de estas conversaciones, una de las señaladas, la panelista Estefi Berardi, inició una denuncia por invasión a la intimidad, de la mano de su abogado Fernando Burlando.

¿Qué pasó entre Sofía Aldrey y Federico Bal?

Sofía y Federico se conocieron de chicos, pero iniciaron su relación en el verano de 2019. La joven, que se dedica al maquillaje, es nieta del empresario millonario Florencio Aldrey, oriundo de La Coruña (Galicia, España) y propietario del shopping más moderno de la ciudad, de dos medios periodísticos y de negocios inmobiliarios.

Esta joven argentina nació el 29 de noviembre de 1990, en Mar del Plata, pero actualmente reside en Buenos Aires. Además de su profesión, la sagitariana de 32 años adora viajar por distintas ciudades, tal como muestran sus instantáneas de Instagram, donde acumula más de 82 mil seguidores y publica posteos con sus amigas en las orillas del mar de Pinamar, Ushuaia o en las playas uruguayas, como en su publicación más reciente.

Para dar voz a la difícil etapa que atraviesa, Aldrey compartió a través de su cuenta de Instagram un texto de la psicóloga argentina Patricia Feur, titulado “Venganza”, en el que se dice: “No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación. No se trata de una herida narcisista, se trata de la traición. No se trata solo de la mentira, sino de la negación de la evidencia”.

¿Qué decían los chats entre Federico Bal y Estefi Berardi?

En los últimos días comenzaron a circular los supuestos chats que Sofía descubrió en el teléfono de su pareja y que vincularon al actor con varias mujeres del mundo del espectáculo, como Estefanía Berardi, Claudia Albertario o Sol Báez.

Luego de que Berardi desmintiera que tiene una relación con Bal, Marcela Tauro decidió difundir parte de los chats. “En un momento te agarré el pelo y tu cara de placer Estefi, me la quiero tatuar en el pecho”, dice Bal en la captura de la conversación. “Jaja viste”, responde ella junto a un emoji de enamorada y pregunta: “¿Al final viajás?”. Entonces, él responde: “Mañana. Hoy me quedo. Estoy cansado. Tengo que encarar todo el desarme de las ropas y las cosas de mi ex. Te lo regalo”.

En otro tramo, se lee que la bailarina le escribe: “Hoy, cuando me desperté, no me podía sacar de la cabeza nuestra imagen en el espejo del hotel”, a lo que él agrega: “No puedo dejar de pensar en cuando estuvimos en el auto”.

La denuncia de Estefi Berardi

Ante la difusión de las supuestas conversaciones entre Berardi y Bal, la bailarina denunció a Sofía Aldrey. “Ya está formalizada [la denuncia]. Hay una gran invasión a la intimidad, más allá del contenido y de si es cierto o no”, dijo Fernando Burlando, uno de los representantes legales de Estefi.

“Están hablando de situaciones que realmente surgen a partir de un delito, que está previsto en nuestro código. La propia Sofía reconoce que hackeó la cuenta de Fede. Nuestro objetivo es, primero, ver lo que se filtró, porque ese contenido lo estamos cuestionando y no tiene nada que ver con la realidad. Tienen una relación de amistad desde hace muchísimos años”. Así lo apuntó el abogado en diálogo con Por si las moscas, que se transmite por la Once Diez, la radio de la ciudad.

Por otro lado, Burlando dijo que podrían exigir una acción por daños y perjuicios si se comprueba que Sofía fue quien filtró los chats a la prensa y contó que, además, van a presentar una cautelar para que no se pueda hablar de esas conversaciones. “Todo lo que nace y surge de una manera ilegítima e ilegal es la puerta que se le cierra a la comunicación para poder mostrarlo y exhibirlo”, profundizó.

Y añadió: “Tenemos información donde se acredita tal circunstancia de hackeo e invasión de la cuenta de Federico. El derecho a la intimidad es algo ferozmente protegido por nuestra Constitución nacional. Acá, hay dos protagonistas, que son Bal y la novia. Al involucrar a terceros, es donde se transgrede el límite. Acá, la afectada es la tercera [Berardi], porque se daña la imagen de una persona gratuitamente”.

