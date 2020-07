Felicitas Pizarro se mostró muy enojada con el nivel de cocina de este miércoles, en el desafío "Menú sorpresa" Fuente: LA NACION

Este miércoles, en una nueva emisión de El gran premio de la cocina, Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta fueron muy tajantes al hacer su devolución sobre los platos del día.

El jurado fue especialmente exigente con la preparación entregada por Jakub, del equipo rojo. La consigna del día era "menú sorpresa" y el participante eslovaco presentó una entrada compuesta por tres pasos. Si bien la idea era crear una receta original, decidió ir por unas clásicas rabas con ensalada y una lactonesa de mango como aderezo.

"Queríamos algo equilibrado, balanceado, novedoso y acá veo unas rabas muy simplonas. ¿Vamos a ir a la playa?", preguntó Petersen con ironía, y agregó: "No te quiero pelear, eh. Es un menú de pasos, para un restaurante de alto nivel, y vienen unas rabas muy simplonas".

"Tuve muy poco tiempo", se justificó Jakub, enojado. "Si es difícil, se hace. Y si es imposible, se tarda menos de 25 minutos. Tampoco veo los detalles y las sutilezas de la presentación de un menú de pasos", respondió Petersen.

Cuando llegó el turno de Pizarro, el veredicto fue similar: "Me pasa lo mismo, es un plato que comería en la playa con una cerveza. No en un menú por pasos. No encontré el sabor a mango en la lactonesa y la ensalada es muy básica".

"El tiempo es matador. Siempre prefiero llevar algo a la mesa que no esté crudo y cumpla la consigna. Hoy no fue un gran plato", se defendió el participante, cuya excusa disgustó al panel examinador.

"Esto es un repechaje, con un plato apenas cocido no se llega a la final, eh. Hay que sorprender, cocinar y superarse día a día", le advirtió Petersen.

"Adhiero a lo que dice Chris: la mediocridad en El gran premio de la cocina no te lleva a la final", sentenció Pizarro.