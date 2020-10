Felicitas Pizarro reveló el original nombre que le pondrá a su segundo hijo

Felicitas Pizarro, la presidenta del jurado de El gran premio de la cocina, dio a conocer detalles de su embarazo, el nombre que le pondrá a su hijo y el próximo programa que estrenará en El Gourmet Crédito: Instagram

30 de octubre de 2020

Felicitas Pizarro, chef y jurado de El gran premio de la cocina (eltrece), espera su segundo hijo para enero de 2021. En las últimas horas, habló de cómo lleva el embarazo trabajando en un programa diario y del nombre que le pondrá a su bebé, fruto de su relación con el contador Santiago Salerno.

La cocinera explicó para Esto no es Hollywood, el programa de Fernanda Iglesias en Mucha radio (89.5), que terminará el año trabajando y luego se tomará una licencia. "Me gustaría volver a trabajar a los tres meses", aseguró.

"Lo estoy llevando bien. Estoy de siete meses y pude seguir trabajando. Lo que tiene de lindo la televisión de la actualidad es que es natural. A veces me levanto para ir al baño, sale al aire y está todo bien", declaró la cocinera. Hace unas semanas, Pizarro se levantó de su asiento en la zona de degustación del reality de cocina y Carina Zampini, la conductora del ciclo, explicó que tenía "todo permitido".

A continuación, se refirió a la experiencia de ser jurado, tener que degustar comida todo el tiempo y a la vez lidiar con las famosas náuseas: "Los primeros meses de embarazo tuve náuseas y algunos olores me dieron asco. Un día vi unos pepinos, tipo pickles, y no los podía probar. Pero después me puse en el papel de jurado y no me dieron asco".

Y agregó: "En mi primer embarazo grababa para El Gourmet y los olores me daban asco. Por ejemplo, cocinábamos cordero a las ocho de la mañana y era terrible".

Finalmente, la cocinera anunció el nombre que le pondrán al niño: "Se va a llamar Indalecio. Es un nombre que le gusta a mi marido. A mí no me terminaba de cerrar, pero ahora lo empecé a nombrar y me estoy acostumbrando. El nombre de mi primer hijo es Ramón y lo elegí yo".

En noviembre, El Gourmet va a estrenar un nuevo programa que la tiene como protagonista: "Con Santi, mi marido, grabamos un programa en casa que se llama Contigo pan y cebolla. Lo hicimos con los celulares y nos editamos. Fue un laburazo y, por suerte, fueron solo 8 episodios". Y concluyó: "Santi, mi marido, es contador y cocina como cualquiera. No es profesional. Este fue su primer programa y un desafío enorme".