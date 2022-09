Felipe Colombo, Flor Bertotti y Rochi Igarzábal están juntos en Israel: el increíble motivo que los une

Alrededor del mundo, Argentina es sinónimo de mate, de asado, de fútbol, de Lionel Messi y del Papa Francisco. Pero, lejos de reducirse a esos escasos ítems, los productos, celebridades y obras nacionales que alcanzaron la fama mundial conforman una extensa lista. Dentro de la misma, se destacan las telenovelas adolescentes como Rebelde Way, Casi Ángeles y Floricienta que, para sorpresa de muchos, alcanzaron una fama descomunal en Israel. Años después del furor de dichos programas, Felipe Colombo, Flor Bertotti y Rochi Igarzábal decidieron regresar al país para reencontrarse con sus miles de fans.

Felipe Colombo, Flor Bertotti y Rochi Igarzábal en Israel: el motivo que los une

A comienzos de los 2000, los productores de televisión nacional notaron que había una gran parte del público que estaba desatendida: los adolescentes. A pesar de que abundaban los programas para adultos y para niños, faltaban esas historias que relataran las vivencias propias de quienes se encuentran en el paso entre esas dos etapas.

Fue Cris Morena quien se animó a apostar a ese mercado y comenzó a crear algunas de las series que hoy tienen un lugar especial en el corazón de múltiples generaciones que crecieron en compañía de los alegres personajes de Floricienta, Rebelde Way, Chiquititas y Casi Ángeles.

Sin embargo, las obras de la escritora argentina no solo generaron un gran impacto en territorio nacional, sino que cruzaron el océano y desataron un impensado fenómeno en el suroeste de Asia. Más específicamente, en Israel, en donde muchas personas aprendieron a hablar español gracias a su fanatismo.

Aunque pasaron varios años desde el final de todas las telenovelas mencionadas, el amor del público continúa vigente y, siguiendo los pasos de Lali Espósito -ex Teen Angel y quien agotó un show en Israel tiempo atrás-, Florencia Bertotti, Rochi Igarzábal y Felipe Colombo regresaron al país que los recuerdo con tanto cariño para dar un show.

Flor Bertotti y Rochi Igarzábal volvieron a Israel Instagram

El mismo tendrá lugar el domingo 18 de septiembre en el teatro Menora, ubicado en Tel-Aviv, y los tres cantarán temas actuales, al igual que algunos de los tan aclamados clásicos. Mientras esperan que llegue la hora del show, los actores disfrutaron de la gastronomía local, caminaron por las paradisíacas playas de la zona y recorrieron algunas locaciones turísticas en donde se detuvieron a sacarse decenas de fotos.

En medio de toda la diversión, Igarzábal se tomó unos minutos para compartir una conmovedora reflexión y reveló que, para ella, no fue tan fácil irse. “Hace tanto que no viajo. Les soy sincera. Hace mucho que no me subo a un avión. Años diría... es que a veces, entre la rutina y el laburo, el deber ser nos vuelve sedentarios o nos limita. Y aquí estoy en Israel”, escribió.

Felipe Colombo, Flor Bertotti y Rochi Igarzábal darán un show en Israel Instagram

Y agregó: “No les voy a negar que me costó la decisión porque mi hija se quedó con sus abuelos en Argentina. Pero sé que está bien cuidada y contenida. Les dejo este primer día en este país tan maravilloso que nos recibe siempre con brazos abiertos, comida rica como el amado humus, estadios para cantar, un mar inmenso, una cultura mega interesante y mucho disfrute en grupo”. A pesar de que dar el primer pasó le generó algunas dudas, a través de sus redes demostró que no podrían estar pasándola mejor.