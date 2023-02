Fernando Burlando habló sobre la denuncia de Estefi Berardi a Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal: “Ya está formalizada”

escuchar

La mediática separación entre Federico Bal y Sofía Aldrey culminó con la exposición de varias personas del mundo del espectáculo, a las que vincularon con infidelidades por parte del actor. La panelista Yanina Latorre sacó a la luz quiénes serían las mujeres de los chats que la joven le descubrió a su pareja y con las que él habría mantenido encuentros íntimos durante su relación, de más de tres años. Entre ellas, apareció el nombre de Estefi Berardi, quien inició una denuncia por atentar contra su derecho a la intimidad, junto a su abogado Fernando Burlando.

“Hoy, cuando me desperté, no me podía sacar de la cabeza nuestra imagen en el espejo del hotel”, es una de las frases que Berardi le dijo a Bal, según los chats que se filtraron ante el escándalo. “No puedo dejar de pensar en cuando estuvimos en el auto”, le dijo el actor, a lo que ella respondió: “Fue hermoso. Yo sabía que iba a pasar. Tuvimos tanta piel la primera vez que me imaginé que íbamos a parar al costado de la ruta”.

Filtraron más contenido de los chats de Fede Bal y Estefi Berardi

Ante la filtración, uno de los representantes legales de la modelo, Martín Leguizamon, apuntó en su cuenta de Instagram: “Es la primera vez que escucho y leo, en 34 años de abogado, que chats privados de una charla privada entre dos personas, difundidos contra la voluntad de ambos o uno de ellos, y obtenidos de modo ilegal, son de interés público”.

Fernando Burlando también se refirió a este hecho y habló sobre la denuncia que Berardi presentará contra Sofía Aldrey. “Ya está formalizada. Hay una gran invasión a la intimidad, más allá del contenido y de si es cierto o no”, sentenció. Y relató: “Están hablando de situaciones que realmente surgen a partir de un delito, que está previsto en nuestro código. La propia Sofía reconoce que hackeó la cuenta de Fede. Nuestro objetivo es, primero, ver lo que se filtró, porque ese contenido lo estamos cuestionando y no tiene nada que ver con la realidad. Ellos tienen una relación de amistad desde hace muchísimos años”, expresó el abogado, en diálogo con Por si las moscas, junto a Moskita Muerta y Nilda Sarli, en la Once Diez, la radio de la ciudad.

Presentarán una cautelar para que no se pueda hablar de los chats entre Estefi Berardi y Fede Bal

El abogado, que recientemente representó a la familia Báez Sosa en el juicio de Dolores por el crimen de Fernando, dijo: “Cuando pasan estas cosas, que tienen que ver con la locura del corazón, muchas pueden incidir en la mala intención de que aparezcan chats que no son”. En ese sentido, dijo que podrían exigir una acción por daños y perjuicios si se comprueba que Sofía fue quien filtró los chats a la prensa y contó que, además, van a presentar una cautelar para que no se pueda hablar de esas conversaciones. “Todo lo que nace y surge de una manera ilegítima e ilegal es la puerta que se le cierra a la comunicación para poder mostrarlo y exhibirlo”, profundizó.

ARCHIVO-. Se vinculó a Estefi Berardi con Fede Bal en los chats difundidos (Fuente: Instagram/@balfederico @estefiberardi)

Y agregó: “Tenemos información donde se acredita tal circunstancia de hackeo e invasión de la cuenta de Federico. El derecho a la intimidad es algo ferozmente protegido por nuestra Constitución nacional. Acá, hay dos protagonistas, que son Bal y la novia. Al involucrar a terceros, es donde se transgrede el límite. Acá, la afectada es la tercera [Berardi], porque se daña la imagen de una persona gratuitamente”.

LA NACION