Hollywood: los diez intérpretes que ya se perfilan como las estrellas del futuro

En Hollywood la manía de mirar hacia atrás, de rebuscar en sus propios archivos para volver a contar la misma historia una y otra vez, suele tener una curiosa antítesis. Los relatos pueden ser viejos pero sus protagonistas no. El culto a la nostalgia termina dónde empieza la lógica empresarial que indica que el negocio solo funciona si consigue caras nuevas para encabezar las películas o las series más esperadas.

La constante circulación de flamantes aspirantes a estrella es esencial para una industria que se alimenta de sangre joven. Un modo de vampirismo que no solo destierra a los mayores de cuarenta a los roles de abuelos y los retoques estéticos, sino que, voraz, ya califica de veteranos a actores como Timothée Chalamet aunque recién acabe de cumplir 26 años, a Zendaya, de 25 y hasta a los chicos de Stranger Things que durante una temporada aparecieron en toda producción que tuviera un papel para ellos.

Las estrellas infantiles como Elle Fanning, que a los 23 años ya tiene casi el mismo tiempo de carrera que de vida, saben que la fama puede ser efímera y que la rueda de Hollywood precisa de nuevos integrantes para seguir girando.

Rachel Zegler, la nueva Blancanieves (latina) de Disney The Grosby Group

Los productores, directores y encargados de castings siempre están a la caza de candidatos a estrella, de la nueva Florence Pugh, que, con una nominación al Oscar y 26 años recién cumplidos, aunque excelente en lo suyo para la industria ya no tiene el brillo de la novedad que persigue. Y consigue, si se tiene en cuenta la lista a continuación. Un repaso por diez de las posibles grandes estrellas del futuro que ya es hoy.

Rachel Zegler

Edad: 19 años. Trabajos destacados: Amor sin barreras.

Pronóstico: En 2023 se la verá en la esperada secuela de Shazam y como la protagonista de la versión con actores del clásico de Disney, Blancanieves. Gracias a su debut como María, en la nueva versión de Amor sin barreras dirigida por Steven Spielberg, Rachel Zegler, de padres colombianos, es la aparición más fresca y prometedora del cine industrial. La adolescente cuya experiencia artística se limitaba a subir videos a Youtube de ella cantando covers en el baño de su casa, tendrá la responsabilidad de encarnar a la princesa original de la factoría Disney. Después de las Cenicienta, Jazmín y Maléfica de carne y hueso, finalmente le llegó el turno a Blancanieves, protagonista animada del primer largometraje de Disney estrenado en 1937, que ahora tendrá la cara y la voz de la talentosa y bella Zegler, reciente ganadora del premio Globo de Oro a la mejor actriz de una comedia o musical por Amor sin barreras.

Los otros cinco: Tye Sheridan, Talia Ryder, Toheeb Jimoh, Roman Griffin Davis y Pharaoh Woon-A-Tai

Kodi Smit-McPhee

Edad: 25 años. Trabajos destacados: La carretera, Déjame entrar, X-Men: Apocalipsis, El poder del perro.

Pronóstico: Como el opaco y misterioso Peter que pone en marcha el fascinante desenlace de El poder del perro, el film de Jane Campion (disponible en Netflix), McPhee no solo se transformó en firme candidato en la categoría de actor secundario durante la temporada de premios que ya comenzó con buen pie al ganar el Globo de Oro y una nominación a los galardones del sindicato de actores, sino que también confirmó que el otrora niño actor tiene un futuro promisorio como intérprete adulto. Nacido en Australia el actor suele intercalar proyectos de corte más independiente con películas de alto presupuesto en las que llamar la atención aun cuando sus papeles no estén en la primera fila. Un actor de carácter que se graduó ya de la escuelita del cine con un futuro brillante al que se podrá ver en la biopic musical de Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann.

Roman Griffin Davis

Edad: 14 años. Trabajos destacados: Jojo Rabbit, La última noche.

Pronóstico: Desde su aparición en el film de Taika Waititi, el joven actor llamó la atención por su naturalidad frente a las cámaras, pero también por su impecable tempo cómico que encajó de maravillas con el estilo de la película y la mirada de su director. Criado en una familia de artistas, con apenas dos películas en su haber, ambas comedias algo oscuras y deformes, Davis demuestra tener todas las habilidades para seguir en carrera aun cuando ya no sea el tierno Jojo que contaba con un imaginario Adolf Hitler como uno de sus mejores amigos.

Thomasin McKenzie fue la antagonista de Anya Taylor-Joy en El misterio de Soho y ahora protagonizará la nueva película de Olivia Wilde The Grosby Group

Thomasin McKenzie

Edad: 21 años. Trabajos destacados: Leave No Trace, Jojo Rabbit, El misterio de Soho, El poder del perro.

Pronóstico: A los pocos minutos del comienzo de Leave No Trace (disponible en Netflix/ Movistar Play), la película en la que Thomasin McKenzie encarna a Tom, queda claro que la directora Debra Granik, lo hizo de nuevo. La realizadora que en Lazos de sangre (también en Netflix), le había dado su primer papel protagónico a una joven Jennifer Lawrence volvió a encontrar a una futura estrella en esta joven gran actriz nacida en Nueva Zelanda. La sensibilidad y expresividad de McKenzie quedó comprobada y amplificada gracias a su papel en Jojo Rabbit al punto de llamar la atención no solo del público y los críticos sino también de Edgar Wright que la eligió como la soñadora Eloise, protagonista de la reciente El misterio de Soho (junto a Anya Taylor-Joy). Lo que sigue para ella es el papel central en el tercer largometraje de Olivia Wilde, Perfect, en el que encarnará a la gimnasta olímpica Kerri Strug, famosa por su habilidad deportiva pero también por las imágenes que recorrieron en el mundo cuando compitió (y ganó) lesionada en las olimpiadas de Atlanta 1996.

Mckenna Grace

Edad: 15 años. Trabajos destacados: Yo soy Tonya, Troop Zero, Capitana Marvel, Ghostbusters: el legado.

Pronóstico: acostumbrada a aparecer en películas y series destacadas como la versión infantil de las protagonistas como hizo en Capitana Marvel, Yo soy Tonya, o en la serie The Chilling Adventures of Sabrina, Grace tuvo su gran oportunidad en la tierna película Troop Zero (disponible en Amazon Prime Video). Allí, interpretó a la dulce e imaginativa Christmas Flint que sueña con poder enviar un mensaje al espacio bajo la mirada de la cínica pero amorosa niñera de ocasión que encarna Viola Davis. De allí en más sus apariciones en cine y TV se multiplicaron hasta que llegó Ghostbusters: el legado, en la que su valiente e intrépido personaje se encarga de revivir la leyenda familiar de los cazafantasmas. En los próximos meses se sumará al elenco de Perfect, para interpretar al personaje central, Kerri Strug, en la infancia.

Toheeb Jimoh se "adueñó" de la nueva temporada de Ted Lasso The Grosby Group

Toheeb Jimoh

Edad: 24 años. Trabajos destacados: Ted Lasso.

Pronóstico: Toheeb Jimoh, nacido en Londres en una familia de raíces nigerianas, es uno de los intérpretes más destacados de la exitosa serie de Apple TV+, Ted Lasso. Allí interpreta a Sam Obisanya, un personaje que creció notablemente en tiempo en pantalla y profundidad emocional de la primera a la segunda temporada. En los episodios estrenados en 2021 se transformó en el inesperado galán romántico y paladín de la justicia que la brillante comedia necesitaba. Siempre sonriente y aparentemente inofensivo, el personaje resultó el catalizador de buena parte de la trama del programa que lleva el optimismo como estandarte y bandera. Más allá de la serie, el actor fue uno de los tantos intérpretes convocados por Wes Anderson para La crónica francesa, una aparición breve pero muy festejada por los seguidores de Ted Lasso que tendrán oportunidad de seguir la carrera de Jimoh en la miniserie The Power. En ese drama, adaptación de la celebrada novela homónima de la británica Naomi Alderman, el actor interpretará a Tunde, el único protagonista masculino de la historia que imagina un mundo en el que las mujeres desarrollan poderes que las convierten en el género dominante. Sin fecha de estreno anunciada, la ficción de Amazon Prime Video es uno de los proyectos más esperados del año.

Jenna Ortega

Edad: 19 años. Trabajos destacados: ¡Hoy sí!, Scream.

Pronóstico: Actriz desde la infancia, Jenna Ortega ya protagonizó la serie de Disney Channel, Stuck in the Middle, y para el mismo canal fue una de las voces principales de Elena de Avalor, el ciclo de animación dedicado a princesas latinas (Ortega tiene raíces mexicanas y portorriqueñas). Además, se destacó como la versión infantil de Jane (Gina Rodriguez) en Jane The Virgin y fue imposible dejar de notarla en ¡Hoy sí!, el film familiar de Netflix en el que interpretó a la hija adolescente de Jennifer Garner y Edgar Ramírez. Además de participar de la segunda temporada de You, ahora Ortega es una de las protagonistas de la nueva entrega de la saga Scream, la perfecta antesala para el que será el papel más importante de su carrera: interpretar a Merlina Addams (Wednesday en el original), en la serie de Netflix creada por Tim Burton alrededor de la hija de los legendarios Locos Addams.

Jenna Ortega será la gran protagonista de Wednesday, serie de Tim Burton para Netflix centrada en Merlina Addams The Grosby Group

Talia Ryder

Edad: 19 años. Trabajos más destacados: Nunca, rara vez, a veces, siempre, Amor sin barreras.

Pronóstico: La historia de esta actriz y bailarina es de esas que Hollywood ama contar. A los 12 años fue a ver el musical Matilda a Broadway con su mamá y su hermana mayor y las dos niñas, ávidas estudiantes de baile, convencieron a su mamá de que las dejara audicionar para la obra basada en el libro de Roald Dahl. Sin experiencia profesional previa, ambas fueron elegidas para el elenco. Ya interesada de lleno en la actuación después de su paso por Broadway, Talia se presentó a un casting para una película independiente en dónde el baile no aparecía por ningún lado. Pero de todos modos consiguió el papel de Skylar en el extraordinario film Nunca, rara vez, a veces, siempre en el que interpretaba a la amiga y apoyo emocional de la protagonista, una adolescente decidida a interrumpir un embarazo no deseado. Por ese papel, su debut en cine, Ryder recibió una nominación como mejor actriz de reparto en los Spirit Awards y otra como mejor actriz joven por la Asociación de críticos de cine en radio y TV. Con esos reconocimientos se presentó en una nueva audición para un film que entusiasmaba a todos sus colegas del musical: Amor sin barreras. Y, si, Ryder fue elegida para interpretar a Tessa, una de las mujeres jóvenes alrededor de los enfrentamientos entre las pandillas de Nueva York en la historia que recreó Steven Spielberg. Su próximo papel será el personaje central en Joika, la historia de una bailarina de ballet norteamericana que es aceptada en la prestigiosa academia de ballet del teatro Bolshoi.

Tye Sheridan ya trabajó con estrellas como Brad Pitt, Reese Witherspoon y Ben Affleck The Grosby Group

Tye Sheridan

Edad: 25 años. Trabajos más destacados: Mud, Ready Player One: comienza el juego, The Tender Bar.

Pronóstico: De todos los jóvenes actores de esta lista Tye Sheridan es el que más experiencia tiene en el cine. O al menos el que trabajó con la mayor cantidad de estrellas tanto frente como detrás de las cámaras. Alcanza con decir que comenzó su carrera en el film El árbol de la vida, de Terence Malick y que en su segunda película, Mud (disponible en HBO Max) ya en el papel protagónico, compartió elenco con Matthew McConaughey y Reese Witherspoon. Luego fue el actor principal en un film de Steven Spielberg (Ready Player One, también en HBO Max) y más recientemente encabezó junto a Ben Affleck The Tender Bar (Amazon Prime Video), dirigida por George Clooney. Con algún paso por el cine taquillero (interpretó a Cyclops en la saga de los X-Men, su vínculo con la escena alternativa lo acercó a Paul Schrader, uno de los autores cinematográficos más destacados de los últimos cuarenta años que lo eligió para protagonizar su más reciente film, The Card Counter (inédita en la Argentina), junto a Oscar Isaac.

Pharaoh Woon-A-Tai

Edad: 20 años. Trabajo más destacado: Reservation Dogs.

Pronóstico: Cada uno de los integrantes del elenco de la serie Reservation Dogs, creada por Taika Waititi y Sterlin Harjo y disponible en Star+, tiene potencial de estrella. Las interpretaciones sinceras, sensibles y muy graciosas de los jóvenes nativo americanos reflejan el estado de hastío, indefensión y desconcierto de su comunidad. Pero entre todos ellos, Pharaoh Woon-A-Tai tiene el tipo de carisma y fotogenia que hace imposible que el espectador aparte la vista de él. Nacido y criado en Canadá y perteneciente al pueblo nativo norteamericano Oji-Cree, en la serie, su primer papel protagónico, el actor interpreta a Bear, el líder de un grupo de adolescentes hartos de vivir en la reserva donde nacieron, que ama el cine, a su mamá y está dispuesto a casi todo por encontrar el camino de salida.