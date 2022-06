En fotos: de los festejos de Johnny Depp al cumpleaños del Kun Agüero

Esta semana hubo varios paseos de celebridades que quedaron inmortalizados por los flashes de los fotógrafos. También hubo cumpleaños, festejos y días en la playa. Es que las estrellas también tienen ratos libres y ganas de disfrutar de paseos, brindar y hasta tomar sol en la playa siendo un poco anónimos.

Así, tras ganar el juicio contra su exesposa, Amber Heard, pudo verse a Johnny Depp celebrando junto a sus fans. Recordemos que luego de pasar un mes ante la Corte, en lo que algunos llamaron el juicio mediático más escandaloso de Hollywood, el actor logró “limpiar” su imagen.

Fue él quien acusó a la actriz por difamación, después de que ella escribiera un artículo en The Washington Post, en el que se identificaba como “símbolo de la violencia doméstica”. Más allá de que no lo nombraba en el texto, según la defensa del actor, se leía entrelíneas que era Depp a quien se refería Heard.

Depp firma autógrafos y posa con fans cuando sale de su hotel en Manchester Splash News/The Grosby Group

Depp firma autógrafos y posa con fans cuando sale de su hotel en Manchester Splash News/The Grosby Group

El jurado, tras escuchar a los protagonistas y a sus respectivos testigos, le dio la razón al actor de Piratas del Caribe, por lo que Heard deberá pagarle 10 millones de dólares como compensación por dañar su carrera . Sin embargo, Depp también deberá cumplir con su cuota, ya que fue declarado culpable de uno de los tres cargos con los que contrademandó la actriz por lo que deberá pagarle 2 millones de dólares .

Después de años de sentirse cancelado, el actor se mostró contento con el recibimiento de sus fans Splash News/The Grosby Group

Más allá de este último detalle, Depp se mostró feliz con la decisión del jurado - y con la labor de su abogada, Camille Vasquez - y agradeció a sus fans con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram que fue avalado por millones de personas.

El actor, que tiene una gran inclinación por la música y el rock, también fue visto en un escenario en Gran Bretaña, donde fue invitado por su amigo Jeff Beck para hacer algunos temas.

La abogada estrella de Johnny Depp, Camille Vasquez, fue vista con su novio Edward Owen cuando se dirigían al aeropuerto desde su hotel cerca del juzgado del condado de Fairfax. Splash News/The Grosby Group

En un plan diferente estuvo Sergio, el Kun, Agüero. El exdelantero de la Selección Nacional hizo una fiesta de cumpleaños en Miami, donde hubo baile, tragos y visitas de amigos conocidos.

Una de las invitadas a la gran noche fue Rocío Guirao Díaz, quien se vistió de gala y fue acompañada de su marido, Nicolás Paladini https://www.instagram.com/kunaguero/

El Kun Agüero se divirtió junto a sus invitados, entre ellos, su novia Sofía Calzetti https://www.instagram.com/kunaguero/

Además, el exfutbolista compartió imágenes en su cuenta de Instagram del espectacular lugar donde festejó sus 34 https://www.instagram.com/kunaguero/

Torta, música y amigos en el cumpleaños del Kun https://www.instagram.com/kunaguero/

Así festejó los 24 el Kun

En otro contexto, fue vista Camila Cabello, quien disfruta de las cálidas temperaturas en Italia. Las imágenes llegan tiempo después de que la cantante compartiera sus reflexiones en torno a los estereotipos de belleza.

Semanas atrás, se mostró molesta ante las imposiciones de la sociedad en torno a cómo debe lucir una mujer y recurrió a sus propias vivencias. Camila se abrió y contó que en varias oportunidades se angustió por las críticas que recibió sobre su aspecto físico y que llegó a sufrir trastornos en su salud mental.

“He usado bikinis que eran demasiado pequeñas y no he prestado atención a mi aspecto , luego veía las fotos en Internet y los comentarios y me molestaban mucho”, escribió en un texto que compartió en su cuenta de Instagram.

“Los mensajes que recibo de la sociedad suenan fuertes en mi propia cabeza”, sumó. Y recurrió a su experiencia en un club de playa en Miami cuando detectó que los paparazzi la estaban fotografiando. “Intenté fingir que no estaban allí, pero no pude. Sabía que salía ‘bien’ en las fotos y que lo conseguiría y, sin embargo, nunca la he pasado peor en la playa” , reveló. Y sumó: “Recuerdo cuánto me impactó darme cuenta de que estaba pensando en la cultura de pensamientos ajenos y no en los míos”.

La cantante cubana/estadounidense Camila Cabello, de vacaciones con su familia en la isla de Capri. Backgrid UK/The Grosby Group

Tras hacer su descargo en torno a los estereotipos de belleza, Cabello fue encontrada nuevamente en la playa, esta vez luciendo una bikini naranja brillante Backgrid UK/The Grosby Group

En tanto, Dua Lipa también disfruta del sol de Italia, pero no en la isla de Capri sino en Portofino. La ídola británica se tomó un descanso de su gira Future Nostalgia para relajarse junto a sus amigos. Estas imágenes surgen días después de que se convirtiera en noticia tras mostrarse cerca del actor español Arón Piper.

En tonos rosas, Dua, quien acaba de separarse del modelo Anwar Hadid, parece disfrutar del sol Backgrid UK/The Grosby Group