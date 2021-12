Filtran un comprometedor mensaje que la China Suárez le mandó a Mauro Icardi en las últimas horas

El Wandagate sumó un nuevo capítulo en su escandalosa saga: después de la entrevista que le concedió Alejandro Fantino, María Eugenia “la China” Suárez habría contactado a Mauro Icardi para hablar de la polémica que se desató luego de que salieran a la luz los detalles del encuentro íntimo que mantuvieron en París.

Así lo reveló en su programa Mitre Live el periodista Juan Etchegoyen, quien reconstruyó la última conversación que tuvieron la actriz y el futbolista luego de ver las notas que la actriz y el matrimonio radicado en Francia realizaron con Fantino y Susana Giménez, respectivamente. “Me dicen que la China aparentemente decidió escribirle un mensaje a Icardi después de la nota con Fantino. Cómo para darle punto final a esta historia. Hubo un chat entre la China Suárez y Mauro Icardi”, contó.

Según el periodista, fue la protagonista de El hilo rojo la que comenzó la charla. “Le escribió para darle un punto final a esta historia. Esa conversación habría sido en tono tranquilo y amable. No fue escandalosa”, sostuvo.

El mensaje que le envió la China Suárez a Mauro Icardi tras la entrevista con Fantino

“Todo esto se fue de las manos, -contó que fueron las palabras de la China- me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos. Todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”, narró Etchegoyen.

Tras leer el mensaje, Icardi accedió a responderle en el mismo tono y con la misma predisposición que lo hizo ella. “Mi idea nunca fue herirte a vos ni herir a nadie”, expresó, en referencia a lo que sucedió con Wanda Nara luego de descubrir los chats privados. “El tiempo pondrá las cosas en su lugar”, completó el periodista que fue el final del mensaje que envió el delantero del PSG.

La China Suárez brindó una entrevista a Alejandro Fantino para dar su versión de los hechos Star+

Durante la entrevista con Fantino, la actriz sostuvo que “nunca sintió que tenía que dar explicaciones” y que había pasado un mal momento. “A lo mejor suena soberbio, pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos. No solo sobre esto que pasó, sobre toda mi vida. Ni de un novio me banco que venga a pedirme explicaciones. No me banco el ‘dónde saliste’, ‘con quién fuiste’, ‘quiénes estaban’. No tengo tolerancia para esas cosas”, afirmó.

Mauro Icardi hizo lo mismo junto a su esposa Wanda Nara en una nota con Susana Giménez

Por su parte, el delantero se prestó para una nota con su esposa y la diva de los teléfonos en París, en la que remarcó el afecto que siente hacia la madre de sus hijas. “El amor que tengo por ella lo saben todos. Yo me casé muy chico, con 20 o 21 años, y era para toda la vida mi amor. Soy muy a la antigua también. Creo que tuve un error y ya lo pudimos solucionar y arreglar”, manifestó.