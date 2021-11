Silvio Soldán reveló quién fue el gran amor de su vida

Silvio Soldán estuvo invitado el domingo pasado en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) en donde le reveló a la conductora Juana Viale quién fue el gran amor de su vida.

“¿Y vos estás enamorado ahora?”, preguntó Juana Viale. “Yo estoy siempre enamorado”, respondió Silvio. “¿Y tu gran amor quién fue?”, indagó la actriz. “El último, la petisa que tengo ahora, que se llama Susana. Es la antítesis de todas las mujeres que se han conocido en mi vida”, señaló.

“Me acosó durante años”, confesó el histórico conductor de Feliz domingo respecto de su nueva pareja. “¿Pero qué significa que te acosaba?”, repreguntó la nieta de Mirtha Legrand. “No, no malinterpreten. Me perseguía, qué sé yo, me mandaba regalos para mi cumpleaños, pasaron varios años eh”, admitió Silvio.

Silvio Soldán reveló quién fue el amor de su vida

“Decía que estaba enamorada de mí, a mí no me interesaba porque además era totalmente distinta a las mujeres que me gustaban a mí en ese momento. Era chiquitita, bajita, no me llamaba la atención. Pero comencé a conocerla, y nos hicimos un poquito amigos, y después pasamos a otra cosa, y ahora estoy enamorado, y ella está enamorada de mí y nos sentimos muy felices”, confesó el popular conductor.

“Pero ella en su casa y yo en la mía, eso es maravilloso. No lo aconsejo, pero es lo que me gusta, a mí me hizo mucho bien”, reveló Soldán.

Días atrás, el conductor de 86 años, habló en Intrusos (América) de la diferencia de edad con Susana. “Es una chiquilina para mí, pero es una mujer grande, tiene 54 años. Aunque al lado mío es una nena”. Con una sonrisa, expresó que se siente pleno en esta nueva etapa de su vida amorosa, sin que la diferencia de edad de 34 años represente un problema.

El comentario con doble sentido de Silvio Soldán que descolocó a Juana Viale

Un momento incómodo se vivió al comienzo del programa, cuando Soldán ingresó al estudio y Juana le alabó la corbata. Antes esto el conductor de Feliz domingo le respondió con una frase con doble sentido con un tono jocoso: “Antes las mujeres me elogiaban otras cosas... y ahora me elogian las corbatas”.

Frente a este comentario, Juana solo atinó a mirar hacia un costado visiblemente sorprendida, e invitar a Soldán a tomar asiento en la “mesaza”. En las redes sociales no tardaron en aparecer comentarios que calificaron la ocurrencia del comensal de “vulgar”, “desagradable” y “ordinaria”.