escuchar

Wanda Nara se instaló en Turquía junto a su familia, a raíz de los compromisos que debe cumplir Mauro Icardi con Galatasaray en Estambul. En medio de la preocupación por su estado de salud y la emisión de la esperada final de MasterChef (Telefe), donde debutó como conductora; la empresaria compartió una serie de instantáneas en su perfil de Instagram, donde lució un llamativo look típico del país y expresó el sueño que espera cumplir en su nuevo destino: “Un éxito asegurado”.

La preocupación por la salud de Wanda Nara emergió luego de la internación de urgencia de la conductora de MasterChef (Telefe) en un sanatorio porteño. Posteriormente, la empresaria dio detalles de sus sensaciones, aunque no reveló el diagnóstico que le señalaron los médicos. “Me gustaría poder, más adelante, hablarlo y ayudar a alguien que lo necesite, que tenga las dudas y los miedos por los cuales yo pasé y sigo teniendo”, contó. Y apuntó: “Hablo y me quiebro... pero, más adelante, sí”.

La publicación de Wanda Nara junto a su hija que causó furor en Instagram Instagram: wanda_nara

En tanto, Wanda se instaló en Turquía junto a su familia, a excepción de su hijo mayor Valentino, para acompañar a Mauro Icardi. Así, compartió unas divertidas fotos junto a su hija Isabella, con una vestimenta típica de Estambul. Además, escribió el deseo que le gustaría cumplir en su nuevo destino: “Quiero mi novela turca” y arrobó a Telefe para que se la produzca.

La empresaria se vistió con ropa típica del país Instagram: wanda_nara

Al instante, los seguidores de la empresaria, que suman más de 16 millones y medio en la red social, la alentaron a cumplir su premisa. “Todas la queremos, un éxito asegurado”, señaló una. “Toda una reina otomana”, apuntó Rodolfo “Rudy” Vera, quien este lunes se consagró ganador de la última edición de MasterChef, bajo la conducción de Nara. “La vas a tener”, agregó Donato de Santis, miembro del jurado de la competencia. “Por favor, aparece en una serie de televisión turca”, advirtió un usuario.

Wanda posó junto a su hija en Estambul Instagram: wanda_nara

Mientras Wanda lució un atuendo en tonos verdes, la pequeña presentó una vestimenta en color rojo. Así, ambas posaron frente a la cámara con unas tiaras, abanicos e instrumentos, mientras se mostraban relajadas al tomar el té típico de Estambul.

El pedido especial de Francesca que Wanda Nara aceptó a escondidas de Mauro Icardi

Wanda Nara se trasladó junto a Mauro Icardi a Turquía, donde la acompañaron por el momento cuatro de sus cinco hijos: Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Maxi López; e Isabella y Francesca, hijas también del futbolista de Galatasaray. En tanto, la conductora de MasterChef reveló el pedido que le hizo la mayor de las pequeñas y ante el cual no se pudo negar, aunque lo hizo a escondidas de su papá.

Wanda Nara compartió en su Instagram la llegada de un nuevo integrante a la familia Ig / @wanda_nara

“Con esta carita, me pidió adoptar esta gatita”, expresó Wanda, junto a una imagen de Francesca mientras sostenía al animal. Y agregó: “Estambul es la ciudad que más gatos tiene en la calle, en los parques, en todos lados. Es increíble”. Además, señaló que sería un acto que realizó a escondidas de Mauro Icardi, quien tuvo que aceptar la llegada del nuevo integrante a la familia: “Papá concentrado... La decisión es 100 por ciento mía”.