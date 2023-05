Santiago Maratea contó que tiene chef y la reacción de Oscar Ruggeri fue de otro planeta

escuchar

El influencer Santiago Maratea reveló este miércoles en el programa F90 (ESPN) intimidades de su vida y, entre otras cosas, contó que él no se cocina por sus propios medios, sino que tiene un chef personal, lo cual sorprendió al exfutbolista Oscar Ruggeri. Asimismo, explicó que le gusta salir de noche, y señaló que su fiesta favorita es la Bresh.

Intrigado por conocer más sobre su persona, el conductor Sebastián Vignolo le preguntó a Maratea: “Che Santi, ¿te cocinás algo o no?”. Tras pensarlo unos segundos, el joven respondió que no. En broma, el Pollo le consultó a Santiago si pide comida online: “¿Viene la motito, no?”.

Sin embargo, el instagrammer descolocó a Vignolo con su respuesta. Lejos de apelar a cualquier delivery, Maratea respondió que, desde hace un tiempo a esta parte, cuenta con personas que cocinan para él. “Había un chef que trabajaba en casa; después empezó a trabajar otro y ahora, por ahí, arranque otro...”. “Ah, te cuidás. Estás de primer nivel”, lo felicitó el Pollo.

Santiago Maratea sigue adelante con la colecta para Independiente (Fuente: Instagram/@santimaratea)

Con una sonrisa, Santiago le dio la razón al animador y remarcó la importancia de alimentarse debidamente. “Y, me tengo que cuidar, pero por los 30 (años), ¿no? De chico no me cuidaba”, admitió. Ante su explicación, el periodista Chavo Fucks le preguntó por qué cambiaba a sus cocineros: “¿Hacen macanas?”, indagó.

“El primero se fue porque al final él tenía una vocación muy grande con los super alimentos. Se fue a seguir con sus sueños. Y el segundo estuvo como un año. Estuvo muy bueno, pero es muy gourmet. Estoy buscando alguien que pueda congelar, cortar...”, detalló.

Todavía fuera de sí, el Pollo le replicó a Maratea: “Pero escuchame, yo soy de la onda que pedís, viene el flaco con la motito, las empanadas...”. “Yo estuvo dos años en esa”, confesó el influencer. Emocionado, Federico Bulos exclamó respecto de la situación de Santiago: “¡Es el sueño del pibe!”. En la misma línea, opinó Fucks: “¡Es buenísimo! Viene un tipo a cocinarte”.

No obstante, quien cuestionó al responsable de la colecta de Independiente fue Ruggeri, quien lo mandó a cocinar: “¿No sabés hacer un huevo duro? Ponés dos huevos a hervir, cortás un tomate por el medio, metés una milanesa en el horno, la vas controlando...”. Sonrojado, el invitado respondió: “Y, por ahí se me quema”. Luego, admitió que no cocina “por un tema de tiempo más que por capacidad”.

En otro orden, Maratea contó que vive sólo, dio sus motivos y dijo que puede llegar a admitir la convivencia en el futuro. “Siempre sostuve que no pude vivir con nadie. ¿Viste que todo cambia en la vida? No sé si mi siguiente etapa es ser alguien más propenso a poder convivir”. En esa línea, se definió como alguien poco afecto a la convivencia: “Somos todos diferentes. Es casi imposible encontrar a alguien común”. Allí, Vignolo le consultó si es “medio fastidioso”. Sin dudarlo, Maratea le dio la razón: “Sí, total. Me gustan mis tiempos, y a veces, no son los tiempos del otro”.

