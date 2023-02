Flavio Azzaro cuestionó las declaraciones de Agüero sobre su frustrado regreso a Independiente

escuchar

El periodista Flavio Azzaro cuestionó esta semana las declaraciones del exfutbolsita Sergio “Kun” Agüero sobre su frustrado regreso a Independiente. En un streaming con Ezequiel Lavezzi, luego de que Pocho contara que nunca recibió ninguna oferta para jugar en Rosario Central, el Kun dijo: “Algo parecido pasó en Independiente. Mucho bla bla, pero después no concretan”.

En su último video de YouTube, el periodista se preguntó: “¿De verdad el Kun Agüero y Lavezzi nos quieren hacer creer que no volvieron al fútbol argentino porque no los llamaron? Que no nos tomen de bo..., si querían levantaban un teléfono y volvían a Independiente y a Central...”.

En esa línea, el conductor argumentó que, “a veces, los jugadores de fútbol son muy cómodos”. “Quieren patearle la pelota a los dirigentes, y después, cuando quieren bajar línea, sí agarran el tubito y dicen lo que piensan. ¿Por qué no agarrar el tubito y decir: ‘Quiero ir a Independiente’. Somos grandes, che”.

Asimismo, arriesgó que “cualquiera de los presidentes hubieran querido tener al Kun en Independiente”. Sin embargo, siempre según Azzaro, Agüero optó por seguir jugando en Europa por cuestiones económicas. “No querés tener 80, querés tener 100; no querés tener 100; querés tener 150, y querés ir a Independiente cuando ya está. En algunos casos, no quieren y la disfrazan porque prefieren vivir afuera, porque perdieron el día a día de la Argentina, y se tienen que bancar que si en cinco partidos no hace un gol, lo van a pu...”.

En el mismo sentido, Azzaro aseguró que Agüero, “si quería, volvía y jugaba”. Al mismo tiempo, aclaró: “No me meto en el bolsillo de nadie, pero no me vengan con la de que ‘yo quería jugar, soy hincha de...’ Son más hinchas suyos que del club. ¿Tan hincha es que no volvió?”.

Allí, puso como ejemplo el caso del italiano Daniele de Rossi, que estuvo “en la Roma mil años, vino y jugó en Boca”. A la vez, el cronista les señaló a los exjugadores que “tienen que bajarse del caballo y también llamar ellos” a los clubes.

Por otra parte, el animador les hizo un pedido a los exfutbolistas. “No jueguen con el hincha, la gente no es bo.... Por eso después se enojan y los tildan de mercenarios. Porque si querés volver, volvés. Y si preferiste quedarte por guita, perfecto, pero decilo, y bancate que te digan cualquier cosa. Pero bancate tu decisión. Siempre la mas fácil es caer en los dirigentes”, lanzó Azzaro.

“Imagínense al Kun haciendo una conferencia cuando estaba en el Manchester City, diciendo ‘quiero volver cuando termina mi contrato’ y al final no vuelve. ¿Cuánto dura Moyano en la presidencia?” reflexionó el comentarista deportivo, en un escenario hipotético. Por último, con dureza, dijo que los futbolistas, “para lo que les conviene, insisten un montón; para lo que no, pongo en la balanza, y la balanza siempre les dio Europa, China cualquier lado; nunca, Rosario o Avellaneda. Esa es la verdad”.

