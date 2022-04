Flavio Mendoza contó qué le dijo a su hijo Dionisio la primera vez que le preguntó por su mamá

Flavio Mendoza es un padre orgulloso y no pierde oportunidad de expresar el gran amor que siente por Dionisio, su hijo. Los tiernos momentos que viven juntos quedan registrados en sus redes sociales y, asimismo, no duda en hablar sobre él cuando dialoga con los medios. Entre las anécdotas que protagonizaron juntos, se destacó la conversación que tuvieron el día que el niño quiso saber quién era su madre.

Flavio Mendoza relató qué le dijo a Dionisio, su hijo, la primera vez que le preguntó por su mamá

Cuatro años atrás, Flavio logró cumplir su sueño de ser padre cuando Dionisio llegó a su vida. Como muchas otras celebridades -entre quienes están Marley y Luciana Salazar-, eligió el método de subrogación de vientre y, aunque cada día es más común, aún así puede despertar la curiosidad del niño a medida que crece. En medio de un móvil de Intrusos, mientras hablaba sobre su futuro familiar y su relación con su novio actual, Marcela Tauro quiso saber si al hijo del bailarín ya le había surgido la duda de quien era su madre.

“Yo le expliqué, pero no le expliqué todavía cómo llegó al mundo porque no lo entiende. Él antes decía ‘yo tengo papá’. Y un día él me preguntó ‘papá, ¿yo tengo mamá?’. Estaba muy enfocado en saber. Y yo le dije que no tenía mamá. Entonces, me dijo ‘Ah’ y quedó ahí”, explicó. Y continuó: “Le dije ‘no tenés mamá porque hay muchos nenes que tienen mamá, otros que tienen solo papás, otros solo dos mamás o dos papás...Y cuando le dije que se puede tener dos mamás o dos papás, me dijo ‘ah, como la tía Patri’. Porque mi hermana tiene un nene con otra mamá, son dos mamás”.

Flavio Mendeoza y su hijo Dionisio Gerardo Viercovich - LA NACION

Con una mirada crítica sobre cómo le enseñaron ciertas cosas a él cuando era chico, aseveró: “Hay que contarles y explicarles todo de una forma súper natural, porque los chicos absorben todo. Hay gente que sólo le dice que no tiene mamá, pero no le explica nada. Antes te decían: ‘Naciste de un repollo’ o ‘Te trajo la cigüeña’. Era todo muy raro. Yo veía un repollo y no entendía cómo podía salir de ahí”.

Y agregó, con su característico sentido del humor: “Yo me traumé con la Pantera Rosa, porque vieron que es varón. Pero para mí en aquella época el rosa era color de mujer y el celeste de varón. La pantera fumaba con la boquilla y yo no entendía nada. La tele y los dibujitos confunden mucho a los nenes. El otro día a Dionisio le hice trencitas y me decía ‘papá me hacés un peinado de nena’. Le expliqué que las trencitas son para los que se lo quieren hacer. Pero eso sale de la tele”.

Flavio Mendoza junto a su pareja y a su hijo Dionisio instagram @mendozaflavio

En el mismo encuentro con Flor de la V, Mendoza reveló que desea convertirse en padre nuevamente y que Waldo Gómez, su novio y quien tiene una gran relación con Dionisio, también tiene la mirada puesta en la paternidad. A pesar de que ambos sueñan con sumar un nuevo integrante a la familia, es el niño de cuatro años quien mira con malos ojos la idea. “Le dije que iba a contar con los dedos a qué edad dejaba de dormir en la cama de papá y a qué edad iba a tener un hermanito...¡Llegué a 34, así que imaginate! ¿34 años tengo que esperar para tener otro hijo?”, concluyó, entre risas.