Flavio Mendoza reveló que está de novio desde hace un año y contó detalles insólitos de su pareja

Flavio Mendoza contó que está en pareja desde hace un año con un hombre que conoció a través de las redes sociales y que le devolvió las ganas de “ser padre nuevamente”. “Me da esa fuerza”, aseveró.

“Sí, estoy en pareja”, dijo el coreógrafo y sorprendió con la noticia a los comensales de la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece). Incluso desconcertó a la conductora, Juana Viale, que no dudó en repreguntar: “¿Hace cuánto estás en pareja?”. “Hace mucho, pero nadie lo sabía, casi un año”, reconoció Mendoza y dijo que se conocieron a través de las redes sociales. Mas precisamente gracias a TikTok.

Su nuevo novio se llama Waldo Gómez, es más joven que él y no tiene nada que ver con el ambiente. Ya están conviviendo y se lleva de maravillas con su hijo, Dionisio. Según contó, vivía en el campo y formaba parte del Ejército. Para una mayor sorpresa general, aseguró que no tenía idea de quién era él ni a qué se dedicaba. “No sabía quién era yo”, dijo el coreógrafo.

“Cuando lo conocí me hablaba del pelo del nene y yo decía: ‘¿No sabe quién soy?’”, contó. “Cuando empezamos a hablar y vi la foto dije: palo y a la bolsa”, agregó. “Este hombre es de otro planeta”, lo definió.

Lo primero que hizo fue invitarlo al teatro, para que conozca su mundo y su entorno artístico. “No me da ni pelota encima, y me gusta eso, me encanta eso, como que realmente lo mío lo toma como que es mi trabajo”, explicó el creador del espectáculo circense Stravaganza.

Días atrás, Flavio ya había hablado sobre su relación con Waldo y la calidad humana de su nueva pareja. “Encontré la persona más sana en mi vida”, dijo. “No tiene maldad”, insistió.

“Yo he salido con personas que se han acercado por mí, por quién era. Eso abunda mucho, el cholulo y por ahí a veces yo me daba cuenta pero lo aceptaba porque también me sentía como que tenía derecho a estar con alguien”, explicó el coreógrafo que hacía varios años estaba soltero.

La relación con Waldo está en su mejor momento y justos ya están pensando en darle un hermanito al pequeño Dionisio. “Él me hace dar ganas de tener otro hijo, me da esa fuerza. Me dio esa fuerza para decir puedo traer otro hijo que haga bien para este mundo, busqué el otro lado, le estoy buscando lo positivo”, remarcó.