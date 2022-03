La nueva vida de Noelia Pompa en Europa: “Acá estoy más abocada a la actuación”

Hace seis años que Noelia Pompa dejó la Argentina para probar suerte en Europa. Después de un arduo proceso, la bailarina -que se hizo popular en Bailando por un sueño y en los espectáculos de Flavio Mendoza- disfruta de un gran presente laboral y personal: acaba de brillar en el Got Talent de Italia , filmó la segunda temporada de una serie y está en pareja con un madrileño.

“La pandemia me desestabilizó bastante los planes porque me hubiese gustado ir en este tiempo para Argentina. Quería estar para los 10 años de Stravaganza. El día del estreno hablé por videollamada con Flavio [Mendoza] y Lucila Juárez, que es mi amiga”, comentó Pompa en Nosotros a la mañana, por eltrece.

Además, si bien expresó que sus ganas de volver siempre están, aclaró que tiene muchos motivos para seguir en el viejo continente. “Terminé de hacer la segunda temporada de la serie Paraíso, todavía no se sabe si continúa o no”, explicó sobre la ficción de Movistar+, a la que muchos llaman “la Stranger Things española” . Acto seguido, Pompa reveló: “Gran parte de la decisión de quedarme tiene que ver con que en 2017 conocí acá a David, mi actual pareja”.

Respecto a los motivos por los cuales decidió abandonar la Argentina en sui momento, explicó: “Cuando tomé la decisión de venirme estaba bastante mal, con ataques de pánico . Ahora por suerte ya no aparecen, o cuando quieren hacerlo, estoy deteniéndolos mejor, ya sé como manejarlos mejor. Pero en aquel momento sentí que tenía que alejarme y reconectarme conmigo misma. Me han pasado muchísimas cosas hermosas en lo artístico en mi país pero había un proceso en mí que no encajaba”.

“Prioricé mi salud y uno se desespera cuando está al borde de una depresión . Sucede mucho más de lo que pensamos y no lo hablamos por vergüenza o por tabú. Vivir en una sociedad que me hacía sentir incómoda desde pequeña fue difícil y luego, cuando en muy poquitos años surgió mi tremenda exposición, había algo en mí que no lo podía procesar, porque primero tenía que sanar cosas del pasado”, agregó.

Si bien acá la conocimos como bailarina, la invitada aseguró que está en una constante búsqueda profesional y que no quiere encasillarse. “Ahora estoy más abocada a la actuación . Y con el tema del baile, con lo de Got Talent me tuve que poner un poco más firme de nuevo. Ahora también me han llamado para el de aquí [España], así que se van abriendo puertas. Sigo programando pero sin encasillarme”, expresó.