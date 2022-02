Luciana Salazar contó cómo reaccionó cuando su hija Matilda le preguntó por qué no tenía papá

Luciana Salazar se encuentra entre las celebridades más activas en las redes sociales y es allí donde comparte los tiernos momentos que vive junto a su hija Matilda, a quien tuvo a través de una subrogación de vientre. La modelo ama mostrar los elaborados looks que elije la niña, los paseos familiares que realizan juntas y es a través de su cuenta de Instagram en donde registra algunos de los hitos más importantes del crecimiento de la pequeña de cuatro años. En una reciente publicación reveló cuál fue su reacción cuando le preguntó quién era su papá.

Luciana y Matilda Salazar, de paseo por Disney (Foto: Instagram)

La ex Bailando por un sueño siempre fue muy abierta sobre su deseo de ser madre y, en las diversas oportunidades que se expresó sobre el tema, dejó en claro que ella iba a lograrlo ya fuera con o sin pareja. En el 2016, mientras aún se encontraba en una relación con Redrado, se dirigió a Estados Unidos para congelar sus óvulos. “El día de mañana Dios dirá si será con Martín o con quién será”, expresó a los medios en esa ocasión.

Un año después, y apenas a una semana de separarse del expresidente del Banco Central, Luciana acudió a sus redes sociales para celebrar una hermosa noticia: iba a ser mamá. El anuncio fue realizado con la publicación de una ecografía acompañada de un emotivo texto. “Hoy se cumplen casi 18 semanas de aquel día que Dios me daba la posibilidad de cumplir el sueño de mi vida. ¡Estoy tan feliz, agradecida y emocionada que no tengo palabras para expresar lo que siente mi corazón en este momento!”, escribió, totalmente extasiada.

Matilda, la hija de Luciana Salazar, tiene 4 años (Foto: Instagram/@salazarluli)

Como fue tan honesta y transparente sobre el proceso de concepción, también lo es sobre la crianza y, por ende, no duda en compartir los detalles de su día a día con Matilda. Así lo hizo cuando su hija quiso saber de de su papá. “Y un día llegó la pregunta”, tipeó Luciana en sus historias de Instagram y le sumó al escrito un emoji de una niña y una mujer rubia a modo de pista de a qué se refería.

Angel de Brito dio detalles sobre la publicación de Luciana Salazar twitter @angeldebritoOk

Quien dio más detalles sobre el asunto fue Ángel de Brito que, a través de su cuenta de Twitter, especificó: “Matilda le preguntó a sus mamá por qué no tenía papá. Luciana le contestó con la verdad de manera simple. Y surgirán más preguntas, tiene cuatro años”. Más tarde, fue la misma modelo quien narró el episodio durante una entrevista.

En diálogo con el medio chileno Las Últimas Noticias, dijo: “Siempre supe que llegaría esta conversación y me extrañó que no lo hubiera preguntado antes. Siempre me imaginé la situación y siempre me imaginé contándole la verdad”. Y continuó: “Estábamos viendo la serie animada Peppa Pig y justo estaba en esa parte donde Peppa presenta a su familia y ahí me preguntó. Es la primera vez que pregunta, así que traté de contestarle de la manera más simple posible la verdad”.

Durante el resto de la entrevista aseguró que, a pesar de que fue honesta con Matilda, hay detalles de su conversación que prefiere mantener en el ámbito privado. De todas formas, reveló que días después de la charla que tuvieron, su hija le expresó el deseo de tener un papá.