More Rial reveló cómo elegirá el nombre de su segundo hijo y sorprendió a sus seguidores

More Rial está embarazada. Fue la propia joven quien luego de semanas de rumores confirmó la noticia en diálogo con LAM (América). “Empecé a sentirme un poco mal, con muchos vómitos. Por eso, Maxi me dijo que me haga un test. Pensé que no iba a dar positivo, era todo muy reciente”, detalló sobre el momento en el que junto a su pareja se enteraron de la sorpresiva noticia. Desde ese momento, viven el presente con mucha felicidad. La hija de Jorge Rial ya prepara la llegada de su segundo hijo y reveló quien elegirá el nombre.

La hija mayor de Jorge Rial atraviesa su segundo mes de embarazo. Se trata de su segundo hijo, pero el primero con su actual novio, el cuartetero cordobés Maximiliano Bertorello.

La joven de 23 años ya es madre de Francesco (3), fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, con quien tuvo una escandalosa ruptura con denuncias por violencia de por medio, pero actualmente su relación es cordial.

More Rial y Maxi esperan su primer hijo (Foto Instagram @moreerial)

“El Maxi” y More confirmaron su relación en marzo mediante redes sociales, tras semanas de rumores que la vinculaban sentimentalmente con el abogado Alejandro Cipolla. Al desmentir estas versiones, confirmó que estaba en pareja con el cantante cuartetero. A pocas semanas de eso anunciaron que se convertirán en padres.

A pesar de la primera sorpresa que la pareja atravesó tras el resultado del test de embarazo, poco a poco asimilaron la noticia y comenzaron a planear su vida con la llegada del bebé. “Me emocionó verlos a More y a Francesco, yo sé la clase de madre que es y estoy contento que sea la madre de mi nuevo hijo. Sé como es con Fran, no se le puede pedir nada más a la vida, esta bueno poder ser felices todos juntos”, expresó Maxi en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Asimismo, More también participó de la charla online y se mostró feliz por la llegada de su segundo hijo. En este sentido, los flamantes padres indicaron que comenzaron a pensar los posibles nombres para su hijo. Sin embargo, More aclaró que ese asunto lo determinará su novio, por lo que no será un motivo de discusión.

More Rial contó cómo elegirán el nombre de su bebé

“Yo no pienso mucho en los nombres. A Francesco se lo eligió su papá. Así que ahora que lo decida Maxi, los nombres de mi papá no son muy lindos así que no vamos a pelear por el nombre. Él quiere Bautista por el padre supongo”, relató sobre la si llega a ser un niño, aunque aún no está confirmado.

Entre los detalles de esta nueva etapa, More dio detalles que la forma en la que se enteró su padre sobre su embarazo fue un tanto particular ya que fue Francesco quien se lo contó.” Le dijo ‘Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza’”, en ese momento el exconductor de Intrusos la miró y le preguntó su era cierto. Ante la confirmación, se quedó shockeado. Luego de esta reacción llegó la emoción por la llegada de un nuevo nieto.