Flavio Mendoza fue a ver a Nito Artaza a Mar del Plata pero se fue en medio de la función: “Fastidioso”

Flavio Mendoza volvió a protagonizar otro escándalo a pocos días de iniciar el 2023. El productor y coreógrafo acudió este fin de semana a la obra de teatro que Nito Artaza desplegó en Mar del Plata: Argentina, la revista. Lo cierto es que no todo resultó como era de esperar y en medio de la función el padre de Dionisio se retiró sin brindar explicaciones.

Hace días una respuesta subida de tono por parte de Mendoza a una de sus estudiantes egresadas lo puso en boca de todos. Pero con el nuevo almanaque encima y los problemas olvidados, el coreógrafo viajó con su hijo a La Feliz para tomarse unos días de descanso. Fue allí donde decidió asistir a la función que Artaza lleva a cabo en el Teatro Corrientes. Sin embargo, se levantó y salió de la sala.

Argentina, la revista. Obra teatral con Nito Artaza a la cabeza (Fuente: Marquesina, Teatro Corrientes, Mar del Plata)

Mediante Intrusos (América), Florencia de la V, amiga de Mendoza, le cuestionó a Gonzalo, cronista del programa en Mar del Plata, saber qué sucedió con el productor y por qué salió antes de finalizar la función. “Flavio iba a ver Argentina, la revista. Por eso le reservan una hilera completa. Mandaron abrir una florería para entregarle flores cuando terminara la obra, pero se levantó y se fue. A mitad de función se levantó y se fue”, señaló el periodista.

Sin dar explicaciones en ese momento y ante la mirada atenta del público presente en la sala, Mendoza salió acompañado de su hijo Dionisio. “Hay gente que está muy enojada, porque dicen: ‘Qué haría Flavio si esto le pasara a él’. ‘Qué haría Flavio si alguien va a ver Stravaganza y se levanta y se va, estando en el medio de la función y de la sala’”, expresó el periodista y agregó: “Alguien del elenco dijo: ‘Para venir así, que no venga, la verdad’”.

Más adelante, desde el programa explicaron que Flavio se retiró porque su hijo estaba cansado, ya que previamente fueron a ver otra función infantil y Dionisio, de tan solo cuatro años, no resistiría el horario en el que terminaría la función de Artaza. “Se puso a llorar, estaba fastidioso, así que nos tuvimos que ir”, aclaró más tarde. A pesar de ello, los comentarios mediante las redes sociales y en diversos medios de comunicación acerca de las idas y venidas en el vínculo entre Nito y Mendoza no se hicieron esperar.

Si bien Flor de la V contó que es una actitud común la de Mendoza de visitar cada obra teatral durante la temporada de verano, viejos roces afloraron. Cabe recordar que en octubre, en una entrevista radial en el programa Detrás de escena por AM 540, Flavio sentenció: “Nito de la noche a la mañana me dejó sin trabajo. Estábamos haciendo una revista y como estuve con él por más de 15 años, ni firmaba contrato yo; iba y trabajaba. De un día para el otro la revista cambió a una comedia y no me puso en la obra. No creía en mí como actor y me dejó afuera. Me quedé sin trabajo, me re enojé y como no tenía nada firmado, lo que me ofrecía hacer no cubría lo económicamente arreglado”.

Flavio Mendoza fue a ver la revista de Nito Artaza a Mar del Plata y se retiró en medio de la función (Fuente: Captura de Video/ América)

“Hoy lo agradezco porque me vino bárbaro. Lo que sucede, conviene y me convino mucho que haya pasado lo que pasó. A Nito no le guardo rencor ni le tengo enojo porque ya pasó y me sirvió. Ese momento fue duro pero me hizo estar donde estoy hoy. Al final, me convino que me haya dejado sin nada”, concluyó aquella vez Mendoza.

LA NACION