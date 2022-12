De Pampita con su hija Ana a Cande Ruggeri y Calu Rivero, la gran inauguración que reunió a las famosas

escuchar

Con la enorme sonrisa que la caracteriza, Carolina “Pampita” Ardohain fue acompañada de su hija Ana García Moritán a la inauguración de una nueva boutique de La Blancherie, la marca para bebés y niños que el martes abrió un flamante local de ropa para los más pequeños sobre Avenida Alvear. Al evento no solo fue Ardohain sino también otras celebridades que se mostraron con sus hijos y aquellas que se encuentran en la dulce espera. Entre ellas se pudo ver a Camila Homs junto a su hija Francesca De Paul, a Calu Rivero, Stephanie Demner, Cande Ruggeri, Barby Franco e Ivana Figueiras.

En cuanto a Pampita, quien ya se encuentra grabando la segunda temporada del reality de eltrece, El hotel de los famosos, recientemente compartió con sus seguidores las remodelaciones que está haciendo en su casa de Nordelta para pasar un gran verano. La vivienda, que se ubica en un lujoso country residencial, es utilizada por Ardohain, su esposo Roberto García Moritán y toda la familia, para descansar los fines de semana. Con un amplio jardín y una gran pileta, la modelo mostró con gran entusiasmo unos importantes cambios que realizó.

“Les quiero mostrar cómo quedó mi galería con los nuevos cerramientos. Es impresionante cómo nos cambió el ambiente”, expresó Pampita en las redes. A través de un video, Ardohain mostró la instalación de las paredes de vidrio, con puertas plegables que conectan el living con el patio. Asimismo, la modelo contó que frecuenta la vivienda junto a su familia especialmente en temporada de relax: “Los momentos con los chicos queremos que sean de calidad y representen un lindo recuerdo. Es cuando todos nos cargamos de energía para el año”, contó.

En el evento también se la vio muy relajada a Calu Rivero, quien mostró su pancita de embarazada. Dignity mostró este jueves en sus redes sociales las imágenes de una salida de compras que hizo junto a su suegra, Inés Pertiné, y a su mamá, Rita del Valle. El motivo de la recorrida fue el de mirar y adquirir ropa y otros productos para el futuro bebé de la actriz e influencer, que se encuentra en la dulce espera junto a su pareja, Aíto de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa.

Rivero aseguró que se siente muy feliz junto a su pareja, de quien se había separado en 2008, tras un breve noviazgo . Sobre la sorpresa que provocó su reencuentro, explicó: “Nadie se lo esperaba porque yo no ando contando. Cuando estuve sin redes [sociales], me decían: ‘¿Dónde estás? ¿Qué te pasó?’, ‘No me pasó nada, estoy viviéndola bárbaro, lo que pasa es que no la estoy contando’”, dijo Calu en septiembre, en LAM (América TV).

Por otro lado, Barby Franco, quien espera la llegada de su primera hija junto a Fernando Burlando, tampoco pudo disimular la emoción ante los flashes en el evento del martes. A fines de octubre, mientras transitaba su séptimo mes de embarazo, la modelo decidió festejar por partida doble y celebrar su cumpleaños junto con el baby shower. Franco estuvo acompañada de su pareja y de sus amigos más cercanos.

El lugar elegido para la fiesta fue un bar ubicado en el barrio cerrado La Dolfina, al que fueron Pampita junto a García Moritán, Jésica Cirio con Martín Insaurralde y su hija Chloé, Sofía Maccaggi, Barbie Simmons, Natalie Weber con Mauro Zárate, Gastón Trezeguet y Juli Puente, entre otras figuras.

La Navidad, según Flavio Mendoza y “La Princesita”

El martes por la noche se llevó a cabo la función de prensa del nuevo show dirigido y producido por Flavio Mendoza, Una mágica Navidad. La gran carpa, que tuvo un enorme despliegue producción y ambientación, estuvo repleta de estrellas que quisieron pasar un agradable momento en familia y palpitar las fiestas.

Entre los asistentes se pudo ver a Marcelo Polino con su ahijada, Matilda Salazar; a Aníbal Pachano, Adabel Guerrero, Barby Franco (quien tuvo un día ajetreado), Cristian Sancho y su novia Celeste Muriega y Laura Fidalgo . Sobre el final del espectáculo, Karina “La Princesita” Tejeda, quien forma parte del elenco, brindó un show junto a su hija, Sol.

