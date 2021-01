Flavio Mendoza, sobre Carmen Barbieri: “Estoy preocupado por su salud, la quiero mucho”

Hace unos días cuando se conoció que Carmen Barbieri tenía coronavirus, Flavio Mendoza desdramatizó la situación y la trató de “hipocondríaca”. Su comentario enojó a la capocómica, quien -tras asegurar que le iniciará acciones legales al productor- lo bloqueó de WhatsApp. Esta mediodía y, luego de que se conociera la noticia de que la actriz debió ser trasladada a terapia intensiva, el coreógrafo confesó su angustia y advirtió que sus dichos fueron sin mala intención.

“Creo que no lo merezco porque no hice nada malo. Lo que más me importa en este momento es la salud de Carmen”, comentó el productor y bailarín en el programa Hay que ver. Y enseguida, explicó la intención de sus dichos que tanto enojaron a la actriz. “Cuando me dicen que Carmen dio positivo nos hicieron el hisopado a todos. Fuimos a ensayar porque (Juan Pablo) Geretto se esguinzó el pie y Facu Mazzei tenía que reemplazarlo y cuando estamos ensayando nos dicen que hay una amenaza de bomba en el teatro. Ahí me preguntan por Carmen y yo dije que era hipocondríaca, pero fue una boludez. Lo dije sin saber que Carmen estaba internada, jamás jugaría con la salud de una persona que quiero”, advirtió.

Tras asegurar que está agotado de llevar adelante tres espectáculos en simultáneo, el productor teatral reveló: “Creo que no merezco su enojo [en relación a los dichos de Carmen]. Estoy agotado, viajando mucho. Salgo de la función del domingo en Buenos Aires, me subo a la camioneta, lo subo a mi hijo y hago 700 km hasta Carlos Paz. El miércoles termino la función y hago lo mismo para Buenos Aires. Lo estoy haciendo para contribuir a la industria, no para ganar plata porque es una temporada muy atípica”.

Mientras aseguraba que aún no había podido hablar con Barbieri ya que lo tenía bloqueado, Mendoza aclaró que está en permanente contacto con Federico Bal y con Penka, asistente de la actriz. “Estoy bancando, apoyando y esperando que Carmen se ponga bien porque es lo que me importa. No pude hablar con ella, hablo con Fede y con Penka que también está internada. Carmen ha pasado un año terrible, me parece que está sensible con todo”, señaló.

Flavio Mendoza en Hay que ver en canal 9

Lejos de hacer un mea culpa, el empresario acusó a la prensa por armar todo este conflicto mediático. “Yo la entiendo que se pueda enojar, pero la prensa también tiene que parar un poco. Ponen el foco en lo que yo dije cuando el quilombo no está ahí, el quilombo está en que hay una persona enferma y hay que cuidarla. Me parece que en este momento no hay que ser cizañero”, opinó.

Con respecto a los motivos por los cuales nunca se comunicó con Barbieri al enterarse de su internación, expresó: “Yo no la llamé porque ese miércoles tuve un día de locos: el esguince de Geretto, la amenaza de bomba en el teatro. Estoy cansado de verdad. Esta situación del virus asusta mucho, noto que viajo y me esfuerzo un montón y hay personas que se contagian y te tenés que hisopar a cada rato. Siento que no merezco todo lo que pasó, estoy bastante colapsado”, confesó, entre lágrimas.

Por último, y con la voz quebrada, reveló qué fue lo que más lo angustió de toda esta situación. “Que Carmen pensara eso de mí fue lo que realmente me rompió el corazón porque la cuidé mucho, siempre quise trabajar con ella, le di un lugar maravilloso. Quiero que vuelva al espectáculo. Sentí que no era justo lo que había pasado porque no soy así. Cuando esté bien me voy a sentar a hablar con ella (quiera o no quiera) porque estoy preocupado por su salud y la quiero mucho pero, bueno, ahora lo que más importa es que ella se ponga bien”, concluyó emocionado.

