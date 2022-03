Florencia de la V recordó a Jorge Ibáñez a ocho años de su trágica muerte: “Me cuesta creer que no esté”

“Hoy es un día bastante especial”, arrancó Florencia de la V el clásico monólogo que hace en el arranque de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, luego de saludar y presentar su look del día. “Hace ocho años que murió mi amigo Jorge Ibáñez”, comenzó. “No puedo creer que no esté” , dijo después.

Acto seguido, la actriz y conductora recordó cómo vivió aquel triste día, habló de la importancia del diseñador en su vida y carrera y lamentó los videos que trascendieron en donde su madre, Mabel Ibáñez, y su hermana, Alejandra, se pelean a los gritos. “No es la Mabel que conocí” , se lamentó, y le mandó un fuerte abrazo.

“Tengo que decir que después de ocho años es la primera vez que puedo empezar a hablar del tema mucho más holgadamente. En general no me gusta mucho acordarme en esta fecha porque es la fecha en que murió, me gusta más la fecha del cumpleaños”, reveló y luego explicó que empezó a ver mensajes donde lo recordaban, lo habló con la producción y decidieron dedicarle unas palabras en el programa.

Flor de la V y una foto en el recuerdo junto a Jorge Ibáñez

Con varias fotos inéditas de ellos dos de fondo durante el casamiento por civil de Florencia, la conductora explicó que Ibáñez no solo fue su amigo. “Era mi hermano, mi familia, era todo. Imaginensé que no solamente fue el padrino de mi boda sino también de mis hijos. Acompañó gran parte de mi vida y mucho de lo que soy se lo debo a él. Porque cuando nadie confiaba en mí él veía algo diferente. Veía lo que nadie veía”, repasó.

Emocionada, Florencia recordó cuando se conocieron, hace “muchísimos años”, bailando en el parlante de Búnker, uno de los primeros boliches gay de la ciudad de Buenos Aires. “El siempre me decía: ´vos tenés que trabajar en televisión´”, recordó la conductora. Además, reveló que el reconocido diseñador era fanático de Intrusos.

“Me cuesta creer que no esté” , expresó y recordó todo lo que vivió aquel triste 14 de marzo. “Yo me estaba yendo a Mendoza a conducir el festival de la Vendimia y en ese momento me llaman al aeropuerto. Habíamos despachado las valijas, estábamos a punto de embarcar y me llama un productor de televisión. Creo que él ya sabía lo que había sucedido. ‘Lo estamos buscando a Jorge, no contesta. Tiene que venir al programa. ¿Lo llamaste?’, me dijo. Algo me pasó en esa llamada que sentí que estaba todo mal”, reveló.

Florencia de la V y Jorge Ibáñez habían forjado una entrañable amistad Archivo

En ese momento la actriz le dijo a Pablo, su marido, que no iba a Mendoza y salió rumbo a la casa del diseñador mientras intentaba comunicarse por teléfono sin éxito. “Subimos a un taxi y se ve que algo me pasó en mi cara. Mis hijos tenían dos años y medio. Y me acuerdo que mi hija me preguntó a dónde íbamos y yo le dije que a la casa del tío Jorge. Ella me dijo: ´El tío Jorge se fue´. Nunca me voy a olvidar de eso ”, dijo con los ojos transparentes de lágrimas.

“Nada en la vida me preparó para semejante cosa”, contó luego de hablar del momento en el que llegó a la casa, y confesó que fue la muerte que más le pegó en la vida y el duelo más largo que debió atravesar.

“Hoy me doy cuenta mirando para atrás lo difícil que fueron esos años”, analizó, y explicó que se metió tanto en el trabajo para evadirse del dolor y que le cuesta mucho recordar los primeros cinco años de ausencia de su amigo, una persona que siempre estuvo presente en sus momentos más importantes: sus inicios, su casamiento, la llegada de sus hijos y la entrega de su nuevo DNI. “Siempre estuvo él para defenderme”, dijo con orgullo, y señaló que fue una persona que se crio en total libertad.

Sobre el final, la conductora no quiso dejar de mencionar a la familia de Ibáñez y el conflicto que hoy los atraviesa, al que catalogó de “espantoso”. Así hizo referencia a las imágenes que trascendieron en donde se puede ver a Mabel, madre de Jorge, peleando a los gritos con su hija y sus nietos.