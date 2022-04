El inesperado desperfecto técnico que vivió Flor de la V al aire en Intrusos: “¿A quién nombramos?”

Flor de la V, conductora de Intrusos (América), fue sorprendida este martes por la tarde con un inesperado corte de luz en el canal mientras animaba el programa de chimentos. Luego de hacer un anuncio de Publicidad No Tradicional (PNT), se oscureció la pantalla y la comediante reaccionó con un comentario picante alusivo a recientes declaraciones de Yanina Latorre: “Ay, por favor. Nos pincharon el muñeco del canal”. En tanto, el locutor del programa dijo: “No! ¿A quién nombramos, che?”. Cuando ya el programa fue al corte comercial, se escuchó de fondo un clásico audio de Ricardo Fort: “¡Mamá, cortaste toda la luz!”.

Insólito: se cortó la luz en medio de Intrusos

El contexto del chiste

En las últimas emisiones, la panelista de LAM (América) y su compañera Ana Rosenfeld fueron protagonistas de sonados cruces a partir de las denuncias que recibió la abogada por presunta estafa. Este lunes, la periodista volvió a pelearse con la magistrada, y mientras lo hacía, se cayó de su silla. Lo curioso es que éste no fue el primer accidente que sufrió Yanina en un mismo día: al ingresar al canal de la calle Fitz Roy, se cayó y tuvo que ser llevada en andas hasta su camarín. Por ese motivo, tuvo que participar del ciclo con el pie enyesado, y sostenido sobre una banqueta.

Entra lágrimas y risas, Latorre decía: “A mí alguien me hizo un gualicho”. Desde su cuenta de Twitter, se expresó en el mismo sentido y escribió un mensaje en el que no dio mayores precisiones: “Me pinchó el muñeco”. Este martes, en Intrusos, entrevistaron a la polémica cronista y, sin nombrarla, sugirió que Rosenfeld utilizó magia negra en contra suya: “Esta me lechuceó. Esto es un laburo, amor. Dos veces me caí al aire, y justo antes de venir para acá, como para que no venga. Pero viste que a mí no me calla ni la caída. Alguien no quería que yo hablé”.

"Me lechucearon": Yanina Latorre volvió a arremeter contra Ana Rosenfeld

“Estoy convencida que me pincharon el muñeco. Todo el mundo me decía: ‘Ponete ruda, ponete esto, ojo que esta contrata, tiene brujos en dólares’”, añadió. Consultada por el entrevistador si cree que Ana le hizo “algo”, la pareja de Diego Latorre respondió sin dudarlo: “Seguro… aparte hay 200 minas denunciándola, está todo el país en contra de ella”.

Tras estar en el centro de la polémica, la abogada de los famosos se tomará unos días de vacaciones, que según explicó en LAM, los tenía pautados de antemano cuando fue convocada por el conductor Ángel De Brito. “Me voy durante un mes a los estados unidos a estar con mi hija y mis nietos y después me voy en julio como siempre. Yo le dejo a la producción la decisión de elegir quien quiere que esté acá, y si eventualmente quieren que de ahí en más siga otra persona, yo no tengo problemas”. Sin embargo, negó que estuviera renunciando al ciclo.