Flor Peña recordó la reacción de Marley, Vernaci y Tortonese a su video íntimo: “Me gastaron desde que me senté”

Florencia Peña habló en su programa de su video íntimo, que se filtró años atrás, y aprovechó la ocasión para recordar cómo habían reaccionado Marley, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Humberto Tortonese, sus históricos amigos, allá por 2012.

Sucedió este martes durante la emisión de Flor de equipo (Telefé), cuando Marley fue invitado al piso. En un momento, Marcelo Polino quiso probar la amistad entre el conductor y la actriz, y preguntó: “¿Cuál fue el peor papelón de la carrera de Flor?”.

La reacción de Marley ante el video íntimo de Florencia Peña: “Yo lloraba y ellos se reían” - Fuente

Rápido de palabras, Marley respondió entre risas: “Son muchos. No se cuál poner, si el verdadero u otro, el que todo el mundo ya sabe”. Luego, más serio, hizo referencia al video íntimo de Florencia que había sido difundido sin su consentimiento. “Nunca lo vi. Está muy mal que haya aparecido. Si alguien quiere humillar a otra persona con su intimidad, no lo podés ver. No lo quise ver”, indicó el papá de Mirko.

Ante la seriedad con la que encaró el tema, la actriz decidió intervenir. “Yo quiero decir algo con respecto a esto. Él sabe que yo sufrí mucho por esto. De hecho todavía tengo muchos juicios. Pero con Marley todo lo reconvertimos en humor y nos reímos mucho”.

Luego, Marley tomó la palabra y comenzó a contar una anécdota: “Cuando sucedió hicimos una cena con la Negra Vernaci, con Tortonese, y lo único que hicimos fue burlarnos de ella toda la noche”.

Durante el programa, la pareja de amigos contó detalles de cómo gastaron a Flor durante toda una cena Captura

Acongojada por la situación, la empresaria aclaró: “Ni bien pasó, yo estaba tan mal que no quería salir a la calle. Pero me citaron mis amigos para levantarme el ánimo. ‘Esto va a pasar, Flor, vas a ver que va a pasar’, me decían. Pensé que me iban a hablar en serio, pero me empezaron a gastar desde que me senté hasta que me levanté. Era un chiste tras otro con todos mis escándalos”.

Visiblemente tentado, Marley relató que en mitad de las risas, Florencia comenzó a llorar. Para completar la anécdota, la actriz lanzó: “Y este (por Marley) me decía: ‘¿Estás llorando?’”. “Estábamos como niños sobreexcitados”, se quiso justificar Marley.

Ante la consulta de si habían pasado el video durante la cena, la conductora respondió que no, pero que le hacían chistes sobre el tema y le decían :”Ahora pongamos el video’”. Lejos de considerar la experiencia con sus amigos como algo negativo, Florencia se tomó todo a bien: “Yo creo que el humor reconvierte las tragedias”.

