PH Podemos Hablar (Telefe) va de escándalo en escándalo. Si bien es uno de los programas favoritos y compite codo a codo contra La noche de Mirtha (eltrece), lo cierto es que estas últimas semanas varios famosos hablaron públicamente del incómodo momento que vivieron cuando estuvieron invitados al programa. Desde L-Gante hasta Diego Ramos, pasando por Luisa Albinoni, Belén Francese, Andrea Rincón y Luciano Pereyra, varios de ellos apuntaron contra la producción y cuestionaron la intervención de Andy Kusnetzoff.

Hace un par de días, una tensa situación volvió a poner en tela de juicio la dinámica de PH. Todo comenzó cuando Luli Fernández le preguntó a Luciano Pereyra por los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Alejandro Fantino. “¿Cuánto te condicionó o te angustió, o quizá no te generó ningún tipo de sentimiento, cuando se habló de una posible relación entre vos y Alejandro Fantino?”, quiso saber la modelo. Inmediatamente, el cantante dijo: “Absolutamente nada. No es más que un rumor. Me parece que perder el tiempo en rumores que no suman… Tengo bien claro mi trabajo, mi profesión y mi vida sobre todas las cosas”.

En PH, Luciano Pereyra fue consultado por los rumores que lo vinculaban con Alejandro Fantino ADRIAN DIAZ BERNINI - Prensa TELEFE

En este sentido, quien fue consultado al respecto fue justamente Diego Ramos, quien reconoció haber vivido una situación “calcada” en 2020, cuando Luisa Albinoni le hizo una pregunta referida a su sexualidad. A raíz del escándalo, la actual panelista de Desayuno Americano (América TV) aseguró que no tuvo mala intención y aseveró que fue “una sugerencia de la producción”. “Lo raro era que si se había molestado tanto, ¿por qué no cortamos?, si estaba grabado”, reflexionó en aquel entonces en diálogo con Intrusos en 2021 (América TV) y aseguró que aunque le pidió disculpas al actor, terminó como la “villana”.

Si bien comentó que Albinoni había dicho que la producción la “llevó por ese lado” y en línea con lo sucedido con Pereyra, esta semana Diego Ramos también se pronunció al respecto, cuestionó duramente la dinámica del programa de Kusnetzoff. “La verdad que, entre invitados, forzar esa situación para tirar a un invitado como un pedazo de carne a los leones, me parece llamativo”, sostuvo el actor en diálogo con Por si las moscas (Radio de la Ciudad).

Diego Ramos, sobre el final de TV Nostra: “Siento tristeza por perder un trabajo y sorpresa por cómo fue” instagram.com/diecramos

No obstante, lo cierto es que Ramos, Pereyra y Albinoni no fueron los únicos que tuvieron una mala experiencia en el ciclo de Telefe. Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, estuvo invitado al programa en octubre y las cosas no resultaron como lo esperaba. Cuando salió de las grabaciones, reconoció que el programa “estuvo picante” porque lo querían forzar a “decir cosas que no estaba diciendo”, referidas justamente a Wanda Nara. Si bien no dio nombres, dijo que fueron “ciertas personas en conjunto” y también incluyó al conductor, Andy Kusnetzoff.

Pero el “todos contra Andy” no termina ahí. Hace unas semanas, aconteció una pelea que desató un verdadero escándalo mediático. La premisa fue “pasen al frente los que tuvieron una noche increíble”. Quien se adelantó fue Belén Francese. Allí contó lo que vivió junto a Andrea Rincón, quien también estaba allí, en una fiesta organizada por Moria Casán cuando hacía temporada en Mar del Plata. Belén le preguntó a Andrea si recordaba lo que había pasado aquella noche, en la que, según ella, la actriz de ATAV 2 se le habría acercado con la intención de besarla.

Andy Kuznetzoff hizo que Andrea y Belén hablaran cara a cara y todo terminó en un apretón de manos desganado

Esta historia no le cayó para nada bien a Rincón, quien apuntó contra la mediática. “Perdón, pero lo que me hiciste recién a mí no me parece. Primero, porque sabés que lo que dijiste no fue así. Me parece que querer decir que yo te insinué. ¿Lo estás inventando para qué? Lo que vos estás haciendo Belén no se hace”, expuso la actriz y remató: “Primero, si te equivocaste pedime disculpas porque yo eso no lo hice. No me gustás, no me gustaste nunca. Lo único que yo hice fue ir a consolarte porque vos no estabas bien”. En ese momento, Andy Kusnetzoff intentó frenar el enfrentamiento y, al advertir la tensión, se dispuso a cambiar de tema.