La relación de Luciano Castro y Flor Vigna afrontó rumores de una presunta crisis a mediados de abril, pero la pareja desmintió esta situación a través de unos románticos posteos en Instagram, en los que evidenciaron que continúan enamorados. Aunque también advirtieron que no se verían tanto como querrían, debido a sus compromisos laborales. En las últimas horas, el actor compartió una emotiva dedicatoria a su novia desde hace dos años.

Flor Vigna y Luciano Castro desmintieron los rumores de crisis

El actor de El primero de nosotros se separó de Sabrina Rojas, su pareja durante 12 años y mamá de sus dos hijos, Esperanza y Fausto, en 2021. Poco después, comenzó una relación con la bailarina, con quien, hasta hace unas semanas, compartió elenco en la obra teatral El divorcio. Luego de que Vigna dejara la función, se generaron rumores que hablaban de una crisis entre ambos.

“¿Qué es crisis?”, preguntó Flor Vigna, en diálogo con Intrusos del Espectáculo (América TV), al ser consultada por el presunto distanciamiento que sufriría su relación con Castro; sin hacer mención a los motivos que la llevaron a abandonar la obra.

En las últimas horas, Luciano Castro compartió una emotiva dedicatoria a través de su perfil de Instagram, donde acumuló casi dos millones de seguidores. “¡Te amo, Chinita!”, escribió, junto a una foto de ambos en la que se lo veía abrazar a la bailarina y recostarse en su pecho. Y añadió: “Dale, que nos queda mucho por escribir juntos. Sos única”.

Luciano Castro le dedicó una romántica dedicatoria a Flor Vigna Instagram: castrolucianook

En el margen inferior de la foto, el actor detalló la fecha de la publicación: “18/09/2023″, como dándole relevancia a este dato. Al instante, los usuarios de las redes sociales centraron sus miradas en este detalle y se preguntaron: ¿A qué se referiría? En este sentido, cabe destacar que Castro y Vigna confirmaron su romance a principios de octubre de 2021, por lo cual podría ser que esta fecha tenga que ver con su aniversario, aunque ninguno de los dos hizo mención a este dato.

La filosa opinión de Sabrina Rojas sobre la relación entre Luciano Castro, su ex, y Flor Vigna

Flor Vigna debutó en el Bailando 2023 (América TV), ciclo que conduce Marcelo Tinelli y que aterrizó en la pantalla chica el 4 de septiembre. Durante el segundo programa, la bailarina actuó sobre el escenario junto a Jony Lazarte; pero recibió las críticas de Moria Casán y Ángel de Brito, por su “atrevida” coreografía.

Durante los ensayos, Vigna expresó su emoción por debutar en el programa de competencia de talentos: “Yo entré acá muy nena y ahora me están dando la oportunidad de hacer la apertura con mi música. Para mí, es algo re lindo, con artistas que están rompiendo Argentina”. Y agregó: “Es un honor”.

La reacción de Sabrina Rojas cuando se refirieron a la relación entre Flor Vigna y Luciano Castro

En tanto, en El Debate Bailando, se encontraba Sabrina Rojas, quien protagonizó un filoso comentario a la hora de definir la relación entre su expareja Luciano Castro y Flor Vigna. “Soy la ex de su actual”, apuntó la modelo, aunque recibió un comentario de Denise Dumas que no pareció gustarle: “Sos la madre de sus hijastros”. Al instante, Rojas salió al cruce y exclamó: “No. Falta un montón para su título de madrastra. Es la novia de mi ex, eso es. Bueno, la pareja”.

En su debut en el Bailando 2023, Flor Vigna sacó un total de 15 puntos entre los cuatro miembros del jurado, conformado por Marcelo Polino, Carolina “Pampita” Ardohain, Ángel de Brito y Moria Casán.