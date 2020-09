Invitada en el programa conducido por Viviana Canosa, Nada personal, la exsecretaria de Seguridad denunció a las organizaciones sociales por promover el delito Crédito: El Nueve

1 de septiembre de 2020

Tras las denuncias a la comunidad Mapuche por la usurpación de tierras en Villa Mascardi y los dichos de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, desvinculando a su ministerio del conflicto, el debate llegó a Nada personal con contundentes opiniones de Florencia Arietto, la exasesora de la gestión de Patricia Bullrich, y un fuerte cruce con el periodista Pablo Caruso. "Lamentablemente, lo que estamos viendo con este gobierno es cómo el Estado se corrió de la mediación histórica entre víctima y victimario", expresó.

"Hay una bajada muy clara de algunas organizaciones sociales que consideran que la crisis habitacional habilita a bandas criminales a aprovecharse. El cuerpo lo pone la gente pobre, los empujan a que tomen tierras y a hacer loteos", señaló Arietto. Inmediatamente, Caruso la frenó: "Eso que decís es perverso y no es así. Eso se dice cuando se pretende igualar y poner de enemigos a los pobres con la clase media. No es así, Florencia".

La exsecretaria de Seguridad contestó: "Si vos tenés una quintita en Moreno que te la ganaste con el sudor de tu frente, pero hay crisis habitacional, yo te la puedo tomar. Es un delito: tomar tierras es delito. Empecemos por cumplir la ley y después, en todo caso, vemos cómo paliamos la crisis habitacional". El panelista del programa que conduce Viviana Canosa retrucó: "El Estado, al contrario de lo que vos sostenés, se involucra y no lo resuelve como un tema de seguridad, sino que lo reconoce como un problema que no va a resolver a los tiros para que no termine como hicieron con Rafael Nahuel o Santiago Maldonado. No lo quieren terminar como lo hizo el Gobierno donde vos formaste parte".

A continuación, Arietto argumentó: "Un gobierno, por más buenas intenciones que tenga, no puede dejar sin cumplir el Código Penal, eso es delito. Apliquemos el Código Penal, desalojemos, y después nos sentamos con las organizaciones en Vivienda para ver la crisis habitacional". En este sentido, Caruso le preguntó cómo procedería ella. "Desalojo sin violencia: te suprimo el agua y el alimento y después nos sentamos a resolver", expresó.

Sobre el rol de las organizaciones sociales, sostuvo: "(Juan) Grabois es cómplice, y no sé hasta qué punto no deberían ser denunciados por mandar al matadero a la gente pobre. Los tienen totalmente controlados en las villas y barrios pobres con la plata que Cristina les da hace quince años, y los tienen aparateados. Es una vergüenza lo que hacen con los pobres". "Paremos de criminalizar a las organizaciones sociales", respondió Caruso. Elevando el tono, Arietto sentenció: "Lo que quiere hacer Grabois es comunismo, que se vaya a Cuba".

En el punto más álgido del debate, la abogada penalista concluyó la discusión de manera taxativa. "No se negocia con delincuentes", afirmó. Enojado, el panelista le respondió: "Bueno, entonces andá con las fuerzas de seguridad y terminalo como lo hicieron con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel". Después del fuerte cruce, Canosa intervino: "Estás defendiendo algo indefendible Caruso, ¿qué hacés si toman tu casa? El mensaje que se está bajando es que pueden ir y meterse en tu casa", cuestionó. "No, eso es meter miedo y no es así", terminó el periodista.