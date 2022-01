Florencia Peña sigue en Flor de equipo y América ya tiene el reemplazo de Parodi

Cuando estaba todo dado para que Florencia Peña dejará su ciclo Flor de Equipo el 4 de febrero, para luego ser reemplazada por Zaira Nara, hubo cambios y continuará mínimo por todo febrero en el magazine matutino junto a Noé Antonelli, Tomas dente, Paulo Kablan, y esperando el regreso de Analía Franchin, Nancy Pazos y Karina Gao. Lo que habría sucedió es que Peña, al ver que no era tan próximo el posible debut de Ángel de Brito en esa pantalla y con la posibilidad de acomodar los horarios que le dificultaban continuar, habló con las autoridades del canal y de la productora Kuarzo y aseguro que seguirá con el programa, más allá de que no se sabe hasta cuándo.

Los rumores indicarían que el departamento de legales del Grupo Clarín, en nombre de eltrece, habrían mandado una serie de cartas documento a ViacomCBS (empresa internacional que opera a la señal Telefe en nuestro país) alertando la posible similitud del formato de Los ángeles de la mañana (ciclo que condujo hasta diciembre De Brito en eltrece), por lo que la gente de Telefe habría decidido no continuar las conversaciones por el momento. Otras fuentes indican que ViacomCBS no vería con buenos ojos el programa de espectáculos que hace De Brito, ya que no es el estilo del canal de televisión por aire líder en Argentina. Cabe recordar que a su vez se espera que en marzo también por las mañanas debute el ciclo de Georgina Barbarossa, Historias de cocina, luego de que la actriz y conductora regrese de Villa Carlos Paz (es parte de la obra Una noche en el hotel).

Programa de mujeres en la tarde de Radio 10

Tras confirmarse que Nancy Pazos no pudo asumir el compromiso de hacer radio por las tardes, donde iba a conducir Turno Tarde de 14 a 16 h., Radio 10 AM 710 armó un nuevo ciclo para esa franja desde el 7 de febrero. El mismo se llamará Las Malas, y estará integrado por Mariana Moyano, Tamara Pettinato, Gabriela Radice, Rafaela Rubin y Delfina Scianamea. Además, contará con la participación especial de Néstor Dib. El ciclo promete que ellas serán acidas, desafiantes, provocadoras, divertidas, analizarán la actualidad y pondrán sobre la mesa los mejores debates.

Tamara Pettinato se incorpora a un nuevo ciclo en Radio 10

Recordemos que las otras novedades de la AM del Grupo Indalo serán el nuevo horario de Argenzuela, el ciclo de Jorge Rial que en 2021 se emitió de 17.30 a 20 h. y que ahora irá de 10 a 14 h.; Juan Di Natale seguirá al frente de Segunda dosis, pero de 16 a 18 h. (en 2021 lo hizo de 15 a 17.30). El regreso estará a cargo de Pablo Duggan (actualmente de 9 a 12) con De vuelta de 18 a 20; Luciano Galende continuará en la radio de 20 a 22 con 20-22; y Florencia Ibañez con Noches buenas de 22 a 00. De esta manera, Gustavo “Gato” Sylvestre sumará una hora a mañana e irá de 6 a 10. La última novedad es que Coco Silly dejará de ser parte de la AM del Grupo Indalo.

La AM 990 prepara una programación reforzada

Con Claudio Villarruel de Gerente Artístico y Fernando Alonso como coordinador general, la AM 990 se prepara para estrenar el próximo 14 de febrero una programación absolutamente reforzada. De la misma serán parte por las mañanas Antonio Fernández Llorente (actualmente conduce de 8 a 10hs, 990 Sin Relato); Rolando Graña; Villarruel (conducirá de 12 a 14 Detrás de lo que vemos); y por las tardes, Pablo Caruso, Fernando Alonso, Carlos Polimeni y una tira deportiva llamada Deportes 990. La AM 990 pertenece al Grupo AlphaMedia, que también es dueña de la AM 630 Radio Rivadavia. De esta manera se ve que Marcelo Figoli, titular de la empresa, apuesta a una diversidad periodística en su grupo de medios

Claudio Villarruel, gerente Artístico de AM 990 Gentileza

América tiene una nueva estructura de contenidos y programación

Bajo el ala de Agustín Vila (directora en Grupo América) y luego de la salida de Liliana Parodi en diciembre pasado, donde dejó de ser la directora de contenidos de América, quedó conformada la estructura del área de contenidos de América TV. La misma será liderada por Fernanda Merdeni (quien ya lleva más de 14 años en el canal) como Gerente de Producción, Verónica Cerban como subgerente de Producción, y para esta etapa han sumado a José Núñez (Productor general y director de contenidos de Jotax Producciones) como Consultor Artístico.

Fernanda Merdeni asume el rol que dejó Liliana Parodi tras su salida de América

El área de contenidos reportará en forma directa al Equipo Directivo de Grupo América, liderado por el hijo de Daniel Vila. Recordemos que luego de que Parodi dejara su cargo, hubo muchos nombres que giraron para ocupar ese puesto (desde Mariano Iúdica, el mismo Núñez, Marcos Gorban -CEO de Sinapsis- y Raúl “El Ruso” Slonimsky, general Producer en Kuarzo Entertainment Argentina). Esta semana los trabajadores fueron informados mediante un comunicado, vía mail o vía mensaje de texto en sus celulares.

Economía en Lanata sin filtro

Tras dejar Radio Rivadavia, donde era parte del programa de Nelson Castro, Cecilia Boufflet se suma como columnista de economía a Radio Mitre, desde el 1 de febrero en el programa de Jorge Lanata.