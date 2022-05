La filosa respuesta de Florencia Peña a las fuertes críticas que recibió por su nuevo programa: “Tranquilícense”

Florencia Peña debutó este lunes en su nuevo programa LPM que se transmite por la pantalla de América y, antes de hacer su gran aparición, fue duramente criticada en las redes sociales. Después de leer los comentarios, la conductora le contestó a la gente a la que le “molesta” verla al frente del nuevo ciclo nocturno y hasta comparó la situación con la opinión que tenía originalmente el público sobre Casados con hijos, el éxito de Telefe.

Después de su primer programa, por el cual recibió varios comentarios negativos de sus detractores en las redes sociales, la actriz ironizó con que iban a escuchar a la gente y a cambiar el nombre del programa. Así, sostuvo, con un halo de ironía, que iba a pasar de ser La Put… Ama (LPA) a “La Pura Ama”.

La conductora, que decidió hacer una catarsis sobre su incursión, saludó con lenguaje inclusivo al público y hasta se atrevió a leer las críticas que le hizo la gente en las redes sociales. “Buenas noches a todes (sic). Le tuvimos que cambiar el nombre al programa, porque nosotros escuchamos las críticas de todos. Fue una noche hermosa. Nos juntamos en casa y no dábamos crédito de los debates que hemos generado”, comenzó a relatar la conductora y agregó que junto al equipo que hace el ciclo televisivo analizaron “los debates” que se suscitaron en Twitter por su programa. “Chicos y chicas gracias a todos, porque la verdad es que nos dieron mucha bola ayer. Fui TT (trending topic) desde las tres de la tarde de ayer y no había empezado el programa y ya no les gustaba y el programa sale a las 22. Ya estaba mal el programa”, lanzó con ironía.

Florencia Peña le contestó a sus detractores de las redes sociales

En sentido con su descargo, la conductora aseveró que a lo largo de la emisión se enteró, de alguna forma, que tuvieron todo tipo de espectadores. “Hubo gente que le encantó, gente que lo aborreció, gente que lo vomitó. Hay gente a la que le dio un bobazo… pero tranquilícense, no pasa nada, pueden poner otro canal”, lanzó con sarcasmo la actriz de Casados con hijos, que utilizó la serie familiar para hacer una autorreferencia. Por otra parte, añadió que en su segunda emisión “iban a estar muy modositos”.

Para “bajarle el tono al ciclo, manifestó que tomaría cartas en el asunto y que incluso tanto el programa como el tema musical iban a tener otro nombre… más moderado. “El programa ya se tiene que llamar ‘La pura ama’, porque si no, la gente se molesta, entonces pongámosle así”, analizó mientras le pedía a los músicos que interpretaran el tema. “No, chicos, es un chiste”, agregó entre risas y lanzó un comentario soez. “No les digo, no les digo, no les digo, quédense tranquilos. Lo digo una vez y capaz al final. Vamos a cantar la canción de Natalia Oreiro, que a mí me gusta: ‘Que digan lo que quieran, que las palabras vienen y se van, que las palabras vienen y se van y yo soy como soy’…”, cantó.

Florencia Peña leyó los comentarios de la gente de Twitter

Por otra parte, lanzó entre risas que iban a “hacer lo que decían en Twitter” para tener contenta a la gente. “Porque a nosotros la vida nos pasa por lo que dicen en Twitter, escuchamos, leemos y lo queremos, así que les vamos a dar el programa que quieren”, sintetizó. Más adelante, agregó que el primer año de Casados con hijos tuvieron muchas críticas negativas, pero que por fortuna finalmente la gente entendió la serie. “Nos tildaron de berretas, de que la comedia tenía olor a naftalina, de que la peluca mía era roída, de que el decorado era feo. ¡No habían entendido que era una sátira! Lo entendieron en las repeticiones”, relató y agregó que en su nuevo ciclo lo que buscan es reírse “del humor vetusto” y la masculinidad que atrasa.

“Podemos explicarles y convertirnos en un programa explicativo”, lanzó mientras repasaban algunos tuits y memes que publicaron sus “detractores” tras su gran debut.

La crítica de Jorge Lanata a Flor Peña por LPM

Tras la primera emisión de LPM, Marina Calabró y Jorge Lanata se sumaron a las críticas al ciclo en su programa radial de Mitre. “Este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera. Usted [por Lanata] dice: ‘Perdón por empezar’. Y yo le diría: ‘Ojalá no hubiera arrancado nunca’. Porque lo que viene después, todo lo que viene después de esos 12 minutos de monólogo, de presentación con más sombras que luces... todo lo que vino después fue, no le diría peor, fue absolutamente incalificable, Lanata”, lanzó durísima la periodista.

Al escucharla, Lanata sentenció: “¿Vio cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso? ¿Y que le daba vergüenza ajena? Eso me pasó”. Luego, agregó: “Medio como que me daba, o sea... Peña, no sos Susana [Giménez]. Pero, a ver, no sos Susana como yo no soy [Marcelo] Tinelli. Cada uno es distinto ¿Por qué no tratás de ser Peña? Yo no sé lo que es Peña tampoco, pero lo que sé es que no es Susana”.

Tras dejar en claro que el programa de Flor no les gustó nada, Marina retomó su análisis del ciclo: “Otro de los chistes de esto fue: ‘En el colegio me volvieron pu...a’. Como diciendo que la exigieron mucho. ‘¿Y saben que me quedé ahí? Se los recomiendo’. ¡Inconducente! Puedo decir ‘pu...’ en TV todo lo que yo quiero”. Y siguió: “A los gritos, desembozado. Después, uno de los temas musicales es: ‘Si no te gusta lo que te digo, mamámela’. Me da hasta pudor reproducirlo, espantoso. La verdad, una pena que se decodifique o que se interprete que transgredir es decir malas palabras sin solución de continuidad y sin objetivo”.

Para cerrar, la periodista volvió a apuntar al uso de palabras soeces en el ciclo. “Me parece que la palabra que define al programa es inconducencia y realmente es un humor que atrasa por lo menos 40 años y que en mi casa, Lanata, y hablo por mí, no hizo reír a nadie”, concluyó.