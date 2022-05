Flor Peña confirmó la fecha de su casamiento con Ramiro Ponce de León y reveló un particular detalle de la fiesta

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León conforman una de las parejas más consolidadas de la farándula y, a lo lago de los nueve años que llevan juntos, compartieron una gran cantidad de momentos y anécdotas juntos. Ahora, ya cerca de alcanzar la década vivida en conjunto, decidieron dar el siguiente paso en su relación: intercambiar los anillos. Tras pasar una etapa comprometidos, finalmente anunciaron la fecha de su casamiento y revelaron la particularidad que tendrá su celebración.

Florencia Peña confirmó la fecha de su casamiento con Ramiro Ponce

En 2013, Florencia Peña asistió al casamiento de una amiga muy cercana con la idea de bailar, comer y pasar una buena velada. Durante la noche, un hombre le ofreció un trago, más precisamente, un daikiri de frutilla. Ella lo aceptó, charlaron un rato pero, finalizada la conversación, él no volvió a acercarse. Decidida, la actriz tomó la iniciativa y fue a buscarlo. Semanas después tuvo su primera cita con Ramiro Ponce de León.

Esa noche, según contó la ex Casados con hijos, hablaron durante largas horas. Fue en ese momento en el que se consolidó el amor. Empezaron a salir, tuvieron un hijo juntos y, ahora, celebrarán su compromiso rodeado de todos sus seres queridos.

La noticia llegó a la audiencia el jueves por la noche durante una edición e La pu** ama (América). Luego de darle la bienvenida a los televidentes, la conductora hizo entrar al estudio a su pareja, quien ocupó el lugar del entrevistado. Tras darle un beso y ya acomodados en los sillones, preguntó en tercera persona: “¿Cómo estás con esto de que te vas a casar con Florencia Peña?”. Divertido, él contestó: “Esperando que me de bola para organizarlo, aunque yo fui haciendo algunas cositas ya, pero después te cuento”.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León llevan nueve años juntos

Justo en ese momento y después de intercambiar miradas cómplices, confirmaron la fecha del tan esperado evento. “Tenemos la primicia porque nos vamos a casar el 19 de noviembre en Salta, en Cafayate; y después, en la siguiente semana, el viernes 25 de noviembre hacemos la fiesta acá en Buenos Aires”, dijo Flor y aclaró que, efectivamente, tendrán dos festejos. La que tendrá lugar en la provincia natal de Ramiro será más íntima y privada mientras, la de Capital Federa, será más grande.

Intrigado, Dan Breitman preguntó si también caminarían hacía el altar. Entre risas y con un tono irónico, la actriz manifestó: “¿En qué iglesia? Nos van a mandar carta documento si pasamos por una iglesia”. Pasadas las bromas y las chicanas, la feliz pareja aclaró que la organización de la boda estará a cargo de Claudia Villafañe. De la misma manera, explicaron que prefirieron no realizar una despedida de solteros.

Florencia Peña y su futuro marido, Ramiro Ponce de León, confirmaron la fecha su casamiento RAMA

“No hay despedida, nosotros ya hicimos mucho quilombo. No vaya a ser cosa que se filtren cosas antes de casarnos y nos arruinen el casamiento”, expresó Peña. Para demostrar que ambos están de acuerdo con no sumarse a la ya mencionada tradición, Ramiro acotó: “La despedida de soltero ya fue en vida”. En un tono más serio y reflexivo, finalizó: “Por ahora tenemos la fecha, voluntad, y que me dijiste que sí, son tres cosas importantes”.