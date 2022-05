Flor Peña respondió tajante al comentario de un padre del jardín de su hijo sobre su nuevo programa

Desde que salió al aire La pu*@ ama (América), Florencia Peña fue blanco de críticas y comentarios negativos. Varios fueron los que alzaron la voz y apuntaron contra el nuevo programa. Uno de ellos Jorge Lanata que arremetió con una polémica frase: “No sos Susana Giménez”. Pero la mala onda no terminó ahí, y la exconductora de Flor de equipo (Telefe) contó la particular situación que vivió con un padre de la escuela de su hijo menor.

Durante su nuevo programa, Flor se dispuso a relatar el tenso momento que atravesó cuando fue a buscar al niño al colegio. La conductora es madre de Tomás, Juan - de su matrimonio con Mariano Otero- y Felipe - fruto de su relación con Ramiro Ponce de León. La conductora contó con lujo de detalle el cruce de palabras que tuvo con un padre que le hizo un comentario sobre LPA.

“Estoy parada ahí, diez madres, un padre, saquen ustedes sus propias conclusiones. Mujeres, mujeres, mujeres... y un varón. Bueno, ese varón se me acerca se me acerca y yo digo: ‘Otro más que me va a venir a decir algo’”, comenzó el relato.

Florencia Peña le respondió en vivo a un padre del jardín de su hizo que habló de su nuevo programa Ignacio Sanchez - La Nación

El hombre le dijo: “Hola, que tal”, y rápidamente le hizo un comentario sobre el programa que dejó sin palabras a la actriz de Casados con hijos. “Me dice: ‘Mira te digo algo, a mí el programa me encantó', ese que te dice ‘a mí’ como diciendo ‘a todos los demás no, pero a mí si’”, sostuvo Peña.

Acto seguido, continuó dando detalles sobre el encuentro que tuvo lugar en la puerta del establecimiento educativo: “Me dice, ’me haces reír un montón, y mirá que a mí las mujeres no me hacen reír’”, contó. Las palabras del hombre encendieron la furia de la conductora, que usó su programa para responderle públicamente el comentario.

“¡Para! ¿Qué es esa afirmación de ‘a mi las mujeres no me hacen reír’? Como si fuera una máxima universal, esa cosa de las mujeres en el humor...”, manifestó indignada.

“De verdad, pasa en los grupos que dicen: ‘Traela a fulana porque necesitamos una mirada femenina...’. Chicos yo no veo, no veo de cerca, no veo de lejos, ¿ y voy a tener una mirada femenina?, no tengo mirada de nada”, manifestó.

La conductora aprovecho el momento y sacó al aire una cuestión que la interpela: “Porque esta cosa del humor que te dicen por ejemplo, ‘es graciosa’ entonces no, si es graciosa no co..., si es graciosa entonces no debe ser muy...”, cuestionó.

Flor Peña contó el inesperado comentario que le hizo un padre a la salida del jardín de su hijo

Peña volvió a llamar la atención del publicó y de manera contundente remarcó: “Yo les quiero decir algo, yo soy muy graciosa y no paro de co...r. No tiene nada que ver ser graciosa. Vos podes ser nada graciosa y tampoco... es una cuestión de que te pasa o no te pasa, y yo por suerte disfruto la vida”, finalizó la conductora.

Desde su estreno el programa de América TV no dejó de generar polémica. Las críticas inundaron las redes sociales aún desde antes de la primera emisión y varias figuras se pronunciaron en contra del producto. Sin embargo, Flor Peña se mantuvo firme con su decisión de hacer un programa que se ajusta a sus deseos.

“Cuando me junté con las autoridades, me preguntaron, ¿Qué querés hacer? Yo quiero ser yo, quiero poder ser yo en la tele. Y me miraron y me dijeron: ‘Vas a tener que ir después de las diez de la noche’. Y aquí estoy”, recordó la conductora de LPA.