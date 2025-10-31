Franco Colapinto y Meri Deal, a los besos y abrazos en un boliche: qué se sabe de la relación

Franco Colapinto dio de qué hablar la noche después de la carrera de Fórmula 1 en México. En LAM (América TV) se difundieron imágenes y videos que mostraban al piloto del equipo de Alpine junto a Meri Deal, cantante uruguaya y exintegrante del grupo Toco para Vos, en el VIP de un boliche exclusivo. Las imágenes despertaron todo tipo de rumores.

La información salió a la luz en el programa de Ángel de Brito cuando Pepe Ochoa difundió el material que pronto despertó rumores de romance y provocó una gran cantidad de comentarios en redes sociales. En las imágenes se pudo ver a Colapinto y Deal interactuar de manera cercana, con charlas al oído y gestos de complicidad. Según contó el panelista, la cantante logró entrar al área más exclusiva del boliche, donde se encontraban el piloto, el productor musical Bizarrap y otros invitados.

Franco Colapinto y Meri Deal fueron captados abrazados y a los besos (Captura: América TV)

El primer video los captó mientras hablaban muy cerca el uno del otro, algo que Ochoa describió como un inicio tímido que ganó confianza con el paso de la noche. “Le habló un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó”, aseguró el panelista.

Más adelante, las cámaras registraron el momento del beso entre el piloto y la cantante que formó parte de la banda de cumbia uruguaya. Según detalló el panelista, se mantuvieron juntos durante toda la noche, entre risas, abrazos y gestos de complicidad. Justamente, una de las fotos difundidas mostró al piloto mientras abrazaba a la cantante. Las imágenes los mostraron retirándose juntos del lugar, algo que avivó aún más los rumores sobre un posible romance.

En LAM, dieron a conocer que se retiraron juntos del evento (Captura: América TV)

Cabe destacar que la fiesta se llevó a cabo el domingo por la noche, tras la participación de Colapinto en la carrera de Fórmula 1 en México. El evento reunió a varias celebridades en el VIP, entre ellos Bizarrap, quien -según comentaron en el programa- habría sido testigo de la interacción entre el piloto y la cantante en todo momento.

Aunque ninguno de los dos dio detalles al respecto, los rumores no se hicieron esperar y se especula que podrían estar en una relación. La cercanía mostrada en las imágenes y videos, sumada a los gestos de complicidad durante la noche, alimentó las versiones sobre un posible romance, mientras los seguidores de ambos permanecen atentos a cualquier nueva pista que pueda confirmar la relación.

Quién es Meri Deal, la cantante con la que Franco Colapinto estuvo a los besos y abrazos

Saltó a la fama en 2015 con la banda uruguaya Toco Para Vos (Foto: Instagam @merideal)

Meri Deal, cuyo nombre real es María Inés Deal Herrán, nació en Uruguay el 22 de noviembre de 1996 y mostró desde pequeña una gran pasión por la música. Saltó a la fama en 2015 cuando se integró al grupo Toco para Vos, con el que se dio a conocer a los 19 años gracias a éxitos como “Solo Necesito” y “Hasta la Luna”.

Actualmente, vive en México y sigue desarrollando su carrera como cantante (Foto: Instagam @merideal)

Actualmente, Meri vive en México, sigue abocada a su carrera musical y cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, donde comparte sus proyectos y mantiene contacto con sus fans.