Frozen: la insólita razón por la que la actriz que le puso la voz a Anna pidió disculpas públicas a los padres

Frozen, una aventura congelada, fue lanzada a la pantalla grande en el año 2013. A partir de ahí, el éxito de esta película fue tal que se convirtió en uno de los clásicos más resonantes de Disney. Y su popularidad sigue vigente en estos tiempos, ya que el film que cuenta la historia de la joven reina Elsa, que tiene el poder de congelar todo lo que la rodea, continúa siendo una de las más vistas en Disney+. Nadie que la haya visto puede olvidarse de la pegadiza canción principal de la película: Let it go, en el título original, o Libre soy, en la versión de español latino.

En resumen, todo alrededor de Frozen, la historia, los personajes, las canciones, fue y sigue siendo un verdadero suceso. A tal punto, que tuvo una segunda parte en 2019. Pero, más allá del éxito, en estos días, Kristen Bell, la actriz que le puso su voz a Anna, una de las protagonistas de la película de animación, pidió disculpas a los padres de los pequeños espectadores de Frozen por algo relacionado con el film. Y provocó una verdadera sorpresa.

Los actores que le pusieron las voces originales a Frozen recibieron el título de Leyendas de Disney; de izquierda a derecha: Idina Menzel (Elsa), Josh Gad (Olaf), Kristen Bell (Anna) y Jonathan Groff (Kristoff) Twitter / @DisneyAnimati

La película, dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee y basada en el cuento de Hans Christian Andersen La reina de las nieves, cuenta la historia de Elsa, flamante monarca de un lejano reino, que tiene el extraño don de convertir en hielo todo lo que toca. Cuando tras un incidente Elsa decide abandonar su reino para vivir aislada en un castillo helado en la montaña y toda la comarca cae bajo el hechizo de padecer un invierno eterno, su hermana Anna decide lanzarse a buscarla para traerla de vuelta. La joven emprende la aventura con un montañista bonachón llamado Kristoff, su reno y un simpático muñeco de nieve parlante llamado Olaf.

Frozen: un clásico reciente de Disney - Fuente: YouTube

Con esa simple historia y un conjunto de canciones que quedaron para siempre en el imaginario popular, Frozen cautivó a cientos de miles de espectadores infantiles alrededor del mundo. Y también convirtió a sus protagonistas en verdaderas estrellas de la compañía. En este sentido, el pasado fin de semana, en la D23 Expo, una convención realizada por Disney en Anaheim, California para lanzar las novedades de su compañía en el año 2023, los protagonistas de esta película fueron galardonados con el título de Leyendas de Disney.

Los actores que recibieron esa honorífica mención fueron Idina Menzel (Elsa), Jonathan Groff (Kristoff), Josh Gad (Olaf) y Kristen Bell, la que presta su voz a Anna. Y fue precisamente en el agradecimiento por esa mención otorgada por Disney, que esta actriz decidió pedir disculpas a los papás de los espectadores por algo que tiene que ver con la película.

Kristen Bell le puso la voz a Anna, en Frozen Disney+

Así fue como, con un tono simpático, en el discurso tras convertirse en Leyenda de Disney, Bell expresó: “Me gustaría decir que lo siento por todos los padres que tuvieron que escuchar Frozen en loop. Te siento, te veo, soy tú. Lo entiendo”. La intérprete se refería con ese comentario a la costumbre que tienen muchos niños de ver una y otra vez la película que los fascina, como es el caso de Frozen. Y a cómo esa insistencia de los pequeños puede llegar a poner a prueba la paciencia de sus padres.

Sin embargo, más allá de la broma, en la misma ceremonia, la propia Bell exhibió su agradecimiento a la compañía. “Disney me enseñó a soñar en grande y a seguir mi corazón. Y que es totalmente apropiado ponerse a cantar en cualquier momento, lo que realmente aprecio. Creo que interpretar a la princesa Anna ha sido lo más destacado de mi vida, quiero decir, aparte de mis hijos y esas cosas”, aseveró, de acuerdo a la crónica publicada por el sitio cinemablend.

Pero según lo que informa el sitio Que Ver, al parecer los padres deberán estar preparados para encontrarse con una historia más relacionada con Frozen, ya que Disney está pensando en hacer una tercera parte de la saga de la reina de las nieves y su dulce hermana Anna.