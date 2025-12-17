La revelación de Leonardo DiCaprio sobre Titanic que sorprendió a sus fanáticos

Leonardo DiCaprio es una de las figuras más reconocidas y admiradas de Hollywood. Aunque su carrera comenzó a muy temprana edad, con participaciones en producciones como Critters 3 (1991), donde interpretó al hijastro de un siniestro propietario, fue en 1997 cuando su nombre quedó grabado en la historia del cine gracias a Titanic, el drama romántico que lo catapultó a la fama global.

Sin embargo, a pesar de que la película dirigida por James Cameron definió un antes y un después en su trayectoria y lo convirtió en un ícono para toda una generación, DiCaprio reveló recientemente un detalle que dejó atónitos a sus fanáticos: nunca vio Titanic.

La confesión surgió durante una charla distendida con Jennifer Lawrence para la revista Variety, en la que ambos actores reflexionaron sobre sus carreras y su relación con los proyectos que protagonizaron. En ese contexto, el actor explicó que la famosa película coincidió en el tiempo con otro film clave de su etapa formativa, Boogie Nights (1997), de Paul Thomas Anderson. “Fue un híbrido de eso. Titanic y Boogie Nights se superpusieron en la producción. Tal vez podría haber funcionado”, comentó, al recordar aquel momento bisagra de su carrera.

Titanic fue estrenada en el año 1997 (Foto: Disney)

La sorpresa llegó cuando Lawrence le preguntó directamente si había vuelto a ver Titanic. “No. No la he visto antes”, respondió Leo sin rodeos. La reacción de su colega fue inmediata: “Oh, deberías. Apuesto a que podrías verla ahora, es buenísima”. Lejos de mostrarse convencido, DiCaprio fue aún más tajante: “Yo no veo mis películas, ¿y tú?”.

La actriz coincidió en esa postura y aportó una anécdota personal para distender la conversación. “Nunca hice algo como Titanic; si lo hiciera, la vería. Una vez que estaba muy borracha, puse La gran estafa americana. Pensé: ‘¿Seré buena actuando?’. La puse y no recuerdo cuál fue la respuesta”, bromeó la actriz.

Actualmente, Titanic puede disfrutarse en Disney+ (Foto: Redes Sociales)

La revelación de DiCaprio no tardó en viralizarse y generó sorpresa entre los seguidores del actor, especialmente entre quienes consideran a Titanic una de las películas más influyentes del cine moderno. Con once premios Oscar, récords de taquilla y escenas que aún hoy forman parte del imaginario colectivo, resulta llamativo que su protagonista no haya vuelto a enfrentarse a la historia de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater.

Leonardo DiCaprio reveló sus malos hábitos como actor

Durante la misma charla, dentro de un ciclo titulado “Actors on Actors”, los intérpretes de No miren arriba se permitieron un intercambio distendido en el que hablaron sin filtros sobre sus virtudes y defectos a la hora de actuar. Fue allí donde Leonardo DiCaprio sorprendió al reconocer que su mayor problema es el exceso de ideas. “Creo que se me ocurren muchas ideas que a veces son innecesarias. Como una escopeta de cualquier cosa que me venga a la mente”, indicó.

En su caso, Lawrence reconoció que su mayor defecto está ligado a su capacidad para desconectarse por completo al terminar la jornada. “Mi mal hábito es que soy tan buena despreocupándome al final del día, que no pienso en el día siguiente. Y luego es una locura en la caravana de peluquería y maquillaje”, explicó. En actor sintetizó esa idea como su “capacidad para desconectar entre escenas”, algo que ella consideró positivo para la vida personal, pero caótico en el trabajo.